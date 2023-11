María Jesús Fernández | “En el turno de oficio hay guardias de realidad: llegas a casa hecha polvo y machacada”

Celebró su patrona el Colegio de Abogados de A Coruña con un homenaje a los letrados que cumplen 50 y 25 años de ejercicio. Las Bodas de Plata de María Jesús Fernández Garrido (Cuntis, 1975) han ido buena parte unidos a su labor en el turno de oficio, donde durante más de dos décadas ha vivido situaciones de todo tipo, muchas de ellas para acercarle a lo que considera el verdadero sentido de la vocación.

¿Cómo lleva celebrar su Bodas de Plata en plena huelga?

Por un lado, me siento un poco incómoda, pero el esfuerzo de 25 años está bien que se reconozca. Nos cuesta muchísimo el día a día, entre huelgas de la administración, funcionarios i la pandemia fueron muchos palos y momentos en los que me entraron muchas dudas. Cuando fue la huelga de funcionarios estuvimos tres meses parados. Si sabes que presentas una demanda y no se va a tramitar, tampoco puedes cobrar al cliente.

Hasta han cambiado el patrón por la patrona...

Yo no celebro un patrón, sino un acto de homenaje. No soy católica ni practicante. Para mí es una celebración de los abogados. El patrón hasta hace un años era San Raimundo, pero aquí en A Coruña, y después de un estudio, se estableció que fuera Nuestra Señora del Patrocinio.

¿Cómo nació esa determinación para entrar en el turno de oficio?

Lo hice para acercarme a la realidad social, porque la mayoría de las veces no es gente que te entre por el despacho. Hay guardias de la realidad de la vida y llegas a casa hecho polvo, machacada. Ves problemas sociales que te hacen preguntarte cómo pueden seguir ocurriendo estas cosas. Hablo de la miseria de la droga, que todavía sigue muy vigente. Es una lacra.

¿Cuál es la historia que más le ha impactado?

Siempre hay casos complicados. A turno le dedico mucho más de lo que le dedico a un asunto particular, porque sé que muchas veces no tienen otra alternativa. Siempre te queda la espina de haber podido hacer algo más. A veces el delincuente lo es por necesidad. En una ocasión me encontré dos guardias seguidas a la misma persona y le dije: “¿otra vez por aquí?”

¿Se ha acostumbrado la justicia a hacer huelga?

Creo que sí, aunque hay juzgados en los que todavía tienen que estudiar cuándo pueden suspender o no.

¿Le han dicho alguna vez eso de 'abogado de peitos pobres'?

Lo que más me duele es que nos digan que nos vendemos, o que estamos comprados por la otra parte. Aún te encuentras con clientes con los que ser perspicaz a la hora de tratar al compañero.

¿Ha renunciado a alguna defensa por principios?

Sí. Los temas de abusos a menores no soy capaz de ir adelante. Entiendo que existe el derecho a la presunción de inocencia, y que puede serlo, pero ponerme a estudiar el tema me costaría muchísimo.

¿Qué le diría a los estudiantes de Derecho?

Que la profesión hay que quererla y, si te gusta, es muy bonita. Te llevas muchas decepciones, te dan bajones con las desestimatorias y, normalmente, vienen en rachas. Pero en casos como Extranjería, que les consigues el permiso de residencia, reconforta ver a gente tan humilde y agradecida por un trámite al que tienen derecho.

¿Ha hecho mucho daño el cine?

Veo películas de juicios, de hecho muchas, pero sí que fastidia cuando ponen al abogado de oficio como el pardillo o los principiantes. Llevo 25 años y nunca dejaré el turno, porque tendría que estar quemada.

¿Cómo ve los próximos 25 años del sector?

Espero que no se privatice el turno de oficio, y por eso lucharemos. Algunos partidos es lo que están planteando y es lo que no queremos.