La Marea denuncia que se llegase a abril sin resolver los convenios con las entidades sociales coruñesas

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía de A Coruña, Xan Xove, visitó hoy la sede de la Federación Galega de Enfermidades Raras (Fegerec), situada en el centro cívico de San Diego, desde donde exigió al Ayuntamiento a “resolver no pleno de abril os convenios pendentes coas entidades sociais, veciñais e culturais da Coruña, que en moitos casos dependen dese financiamento para manter a súa actividade e levan meses na incerteza”.

Así, Xove lamentó que se llegase al cuarto mes del año sin conocer el proyecto de prespuestos, y señaló que “se este goberno non é quen de elaborar uns presupostos, polo menos podería aprobar un modificativo de crédito para garantir os convenios coas entidades sociais, veciñais, sanitarias, culturais e deportivas da Coruña. É unha mágoa que a alcaldesa non atopase tempo para incluír a renovación dos convenios en todo o ronsel de anuncios electorais dos últimos días”.

Xove también recordó que renovar el apoyo a las entidades sociales es un trámite, por ello exige que se lleve al próximo pleno. “Debería ser o mínimo para recoñecer o traballo de entidades como Fegerec, que chegan alí onde non están a chegar as administracións públicas”, aseguró el candidato de la Marea, que criticó que esta aprobación se pudo haber dado ya en diciembre con los votos de la Marea, "pero o Goberno de Inés Rey escolleu non facer disto unha prioridade política".

Durante su visita a Fegerec, Xove pudo conocer cómo trabaja la entidad, que ayuda a 20.000 gallegos afectados por 7.000 enfermedades catalogadas como raras por su baja prevalencia. La entidad da su apoyo sobre todo en el ámbito sociosanitario, de rehabilitación y de respaldo a las familias.