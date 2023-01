La Marea denuncia el “bloqueo” de Inés Rey para regular el sector de los pisos turísticos

El candidato de la Marea Atlántica a la Alcaldía, Xan Xove, y la portavoz municipal, María García, lamentaron ayer que la alcaldesa, Inés Rey, “bloquee” la propuesta ejecutiva que presentaron para implantar una moratoria de un año en la autorización de pisos turísticos en A Coruña. Explicaron que la Xunta cifra en 700 el número de viviendas turísticas en la ciudad, frente a las 500 en alquiler tradicional.



La iniciativa, en caso de haber podido ser presentada, “podería aprobarse este xoves no pleno para frear a proliferación de vivendas de uso turístico e iniciar a regulación dun sector que agora medra sen control. Podería facerse, pero Inés Rey impediuno. Sen motivo e sen explicación, non permitirá que se debata e se vote no pleno”, denunció Xove.



El objetivo del candidato de la Marea es denunciar y plantarle cara a un problema que todos los estudios señalan como una causa decisiva de la subida del precio de los alquileres. Xove hizo ilusión al acuerdo por el derecho a la vivienda firmado en diciembre de 2021 con el Gobierno local, en el que la regulación de los pisos turísticos estaba presente. Un acuerdo que cuenta con nueve millones de euros en los presupuestos en vigor que, “trece meses despois, están sen tocar”.

“Desinterés”



Con estos antecedentes, Xan Xove resume la situación exponiendo lo que, bajo su punto de vista, es un aparente desinterés: “A Inés Rey nin lle interesa facer política de vivenda, nin lle interesa cumprir os acordos, nin parece ter vontade de abrir un diálogo para os orzamentos de 2023”.

La propuesta registrada el pasado jueves por parte de la Marea podría entrar en vigor de inmediato, en el marco del artículo 34.3 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM). “Contou tamén con visto e prace do secretario municipal e regular os pisos turísticos entra dentro das competencias. O único motivo polo que non se debaterá no vindeiro pleno é porque a alcaldesa non o incluíu na orde do día”, manifestó. “O único asunto que leva o equipo de Inés Rey é o indulto a un esqueleto inmobiliario nos Rosais, na rúa Emilio González López, para contentar a unha das grandes inmobiliarias do Estado. Prioridades”, añadió.



Por su parte, María García aclaró que hay sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que avalan la regulación de las viviendas de uso turístico a través del PXOM y las políticas urbanísticas.