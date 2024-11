Manolo García en A Coruña: llanto de pasión, undécima parte

El catalán Manolo García actuará este sábado por la noche en el Coliseum coruñés. Será su undécima vez. Repasamos las diez anteriores, cuatro con El Último de la Fila y el resto ya en solitario. Desde 1998 ha pisado las tablas del Palacio de los Deportes, el recinto de Lavedra y el Palacio de la Ópera.

La primera vez

En el penúltimo día del año 1988 llega la primera –y tardía— actuación de El Último de la Fila (EUDLF) en A Coruña, en el Palacio de los Deportes, al pie del mar antiguo de Riazor. Manolo García, Quimi Portet y compañía presentan su cuarto disco, ‘Como la cabeza al sombrero’. El concierto, que se abre con ‘Lejos de las leyes de los hombres’, se extiende durante casi dos horas. Sobre los 6.000 espectadores no sobrevuelan aviones plateados sino globos gigantes de color azul.

Con Manolo por las gradas

Los coruñeses aún están resacosos de las Fiestas de María Pita cuando el 7 de septiembre de 1990 EUDLF se planta en la ciudad con su quinto disco bajo el brazo, ‘Nuevo pequeño catálogo de seres y estares’. Un tema de este elepé, ‘Del templo a la taberna’, es elegido para abrir el concierto, en el que el grupo promociona causas sociales como la ecología o la objeción de conciencia. Hay abarrote en el Palacio de los Deportes: se despachan todas las entradas disponibles (entre 1.000 y 1.200 pesetas es su precio, en función del día de compra). Quimi y Manolo comparecen junto a Marc Grau (guitarra), Antonio Fidel (bajo), Ángel Celada (batería), Juan Carlos García (teclados) y Pedro Javier González (guitarra española). Inolvidable el momento en el que el vocalista desaparece del escenario para reaparecer en los graderíos del palacio.

Debut en el Coliseum y en fiestas

Por primera vez, hay ración del flamenco pop de EUDLF en las fiestas de María Pita y en el Coliseum. Es 11 de agosto de 1993. El grupo, consolidado ya como la propuesta más sólida del panorama español, se trae ‘Astronomía razonable’. El bolo se abre con ‘Sara’ y se cierra con una ranchera. Diez mil personas sudan la camiseta enfrente de un bonito escenario diseñado por Els Comediants. Simplemente apoteósico.

Adiós al Último

Es la última vez del Último en A Coruña, el 24 de noviembre de 1995, durante la gira de presentación de ‘La rebelión de los hombres rana’, su séptimo álbum. Abre el concierto, con media hora de retraso, ‘Huesos’, de cuando Manolo y Quimi aún eran Los Burros. Como en su anterior vez en el Coliseum, vibran 10.000 personas.

Presentación en solitario

El 13 de enero de 1998 el grupo anuncia su disolución. El 4 de mayo de 1998 se publica ‘Arena en los bolsillos’, primer disco en solitario de Manolo García, quien pisa el Coliseum el 28 de julio. El concierto se abre con ‘Sin llaves’, un tema del último disco de EUDLF. Los 7.000 espectadores que acuden al recinto de Lavedra vibran con temas como ‘Pájaros de barro’ o ‘A San Fernando, un ratito a pie y otro caminando’.



Más tirón todavía

Tres años y pico después, el 25 de mayo de 2001, regresa con ‘Nunca el tiempo es perdido’. Las entradas para verlo han duplicado su precio respecto a 1990, cuando el último concierto en el Palacio: 2.000 (anticipada) y 2.300 (taquilla). Va menos gente a verlo que cuando EUDF, pero más que en su presentación en solitario: más de 8.000 personas lo aplauden en el Coliseum.

Ocho bises

Son también 8.000 personas las que en el mismo recinto, el Coliseum, asisten a la presentación de su tercer disco en solitario, ‘Para que no se duerman los sentidos’. Es el 8 de abril de 2005 y llega acompañado de nueve músicos. El bolo se extiende de forma sorpresiva con ocho bises y totaliza dos horas y media.

A Coruña de noite

A Coruña también lo recibe en la gira de su cuarto trabajo en solitario, ‘Saldremos de la lluvia’. ‘Provincia de Río Negro’ es el tema que abre un concierto en el que canta “se me deran a escoller non sei que escollería / entrar na Coruña de noite ou no ceo de día”. Un espectador airea una pancarta que expresa un deseo que no se cumplirá: “Manoliño, volve pronto’. Ocurre el 25 de octubre de 2008, en el Coliseum, al que no regresará hasta… hoy.

Un nuevo escenario

Que no haya vuelto al Coliseum en este tiempo no quiere decir que no lo haya hecho a A Coruña. Tarda casi ocho años en regresar, pero lo hace el 8 de julio de 2016 viene con ‘Todo es ahora’, su sexto elepé en solitairo, al Palacio de la Ópera. Al principio del concierto recita en gallego el poema ‘Blues’, de Manuel Rivas.

La última

En compañía de su banda, repasa sus éxitos en versión acústica en el Palacio de la Ópera el 18 de mayo de 2019. Es su última vez en la ciudad. La anunciada actuación en el Coliuseum para el 17 de diciembre de 2022 es cancelada en noviembre pues el cantante frena la gira tras sufrir una “miocarditis aguda”. Hoy regresa al Coliseum, 16 años después de aquella pancarta que rezaba “Manoliño, volve pronto’.