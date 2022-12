La magia regresa a todos los barrios de A Coruña con el encendido de los tres millones de luces de Navidad

Volvió la magia. El Obelisco fue el punto de encuentro de centenares de personas que se dieron cita desde las 18.00 horas para celebrar el inicio de unas navidades marcadas por la ilusión tras dos años de restricciones. Toda la corporación municipal se juntó para festejar con los coruñeses el encendido de los más de tres millones de puntos de luz led repartidos por todos los barrios.



Una cuenta atrás coreada por el público sirvió para encender A Coruña. Cinco niñas elegidas al azar gracias a sus dibujos, junto a la alcaldesa, Inés Rey, presionaron el botón que alumbró las calles, en un acto presentado por el actor Suso Martínez. Tras el esperado momento, no podía sonar otra canción. ‘All I want for Christmas is you’, de Mariah Carey, confirmaba que ya es Navidad en la ciudad. Minutos después salió al escenario Gallaecia Big Band para continuar con la música y la fiesta.

El centro de la ciudad gozó de un ambiente propio de este día. Desde el Obelisco, los coruñeses se desplazaron hasta La Marina, donde está ubicada la gran bola que alumbra la dársena, y terminaron en María Pita, donde se encuentra el mercadillo navideño que abrió ayer sus puertas. Lejos del centro, en la plaza de Tabacos, también fue muy aplaudido el gran árbol navideño que se ha instalado por primera vez allí este año.

Comercio local

El mercadillo de la plaza de María Pita, que sustituye al poblado de Laponia, se inauguró hoy por la mañana. En él, treinta casetas de comerciantes y entidades locales exponen toda una variedad de propuestas navideñas artesanales para fomentar el comercio de proximidad.



Joyas, cerámica, decoración, material de trabajo, bolsos, panderetas personalizadas, calcetines, pinturas, dulces y accesorios de cuero son algunos de los muchos productos que se pueden adquirir en este mercadillo. En él, entidades como la Fundación Adcor, Grumico, Asociación AIND o el Centro Ocupacional Pascual Veiga ofrecen material elaborado por los propios usuarios de cada centro. Además, el mercadillo también cuenta con emprendedores locales con puestos de Ikea, Debén y Medio Ambiente, así como Lakandona Selva, Mar.e.arte, Rosa Fraiz, Ermon, María Feijoo, Taller Cruz, Otero Regal, Mario López, Onda Atelier, Mestura de Korea, Pau Deco, Sanín, Paznavas, Obradoiro Artesán Geli Fraga.