La llegada del “Britannia” da inicio a una Semana Santa marcada por la visita de siete cruceros

El muelle de Trasatlánticos recibió hoy la visita del “Britannia”, el primero de los siete cruceros que recalarán en la ciudad en esta Semana Santa. Procedente de Southampton, este buque, que partió rumbo a Bilbao a las 17.30 horas, mide 300 metros de eslora y tiene trece cubiertas, además de espacio para 3.600 pasajeros.





El Viernes Santo se espera un aluvión de turistas con la triple escala que supondrá la visita del “Aida Cosma”, uno de los mayores buques del mercado, con 337 metros de eslora, junto al “Club Med 2” y el “Spirit of Adventure”. Ya el sábado, el muelle coruñés recibirá al “Mein Schiff 6”, y el domingo habrá una doble escala, con el “Hanseatic Spirit” y el “Le Champlain”. La Autoridad Portuaria anunció a principios de este mes que se prevén 41 escalas entre abril y mayo, entre ellas cuatro escalas triples y cuatro dobles, además de buques de gran envergadura como el “Anthem of the seas”, con 347 metros de eslora.





En total se esperan para el mes de abril veinte escalas, de las cuales tres serán dobles, entre las que figuran el “Queen Elizabeth” o el “Aida Nova”, otro gigante de la flota de Aida Cruises. En cuanto al mes de mayo, se prevén 21 escalas, tres de ellas serán triples, con la segunda visita el 4 de mayo del “Valiant Lady”, de la compañía Virgin, que el pasado 23 de marzo recaló en A Coruña en la que fue su primera escala española en su ruta inaugural.





Programación

Una día después coincidirán en el puerto los buques “Balmoral”, “Le Dumont D’Urbide” y “World Voyager”; la siguiente escala triple está programada para el 14 de mayo y la última del mes para el día 28. Destaca en el calendario de mayo la visita una vez más del “Anthem of the seas”, con 347 metros de eslora, si bien diez de las escalas programadas serán de trasatlánticos con más de 300 metros de eslora.





El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, recordó en varias ocasiones que las previsiones apuntan a un récord histórico de escalas, con más de 150, superando el techo alcanzado en 2017, con 120 buques.





Todo este movimiento de cruceristas coincide con una Semana Santa en la que varios sectores tienen puestas sus esperanzas. Los hoteles prevén una ocupación superior al 80% y confían en el efecto llamada de última hora, una tendencia que desde el estallido de la pandemia cobró más relevancia.





El perfil del turista que visitará A Coruña en los próximos días será, de forma mayoritaria, nacional, a excepción de hoteles como el NH Collection Finisterre que acogerá a un alto número de visitantes internacionales. “El turista nacional tendrá una estancia media de cuatro días, de jueves a domingo”, afirma el presidente de Hospeco, Agustín Collazos. Otros sectores, como la hostelería y el comercio, esperan relanzar su actividad estos días, siempre y cuando el tiempo lo permita. Prueba de ello se pudo ver este fin de semana, cuando las terrazas de la zona centro se llenaron ante el buen tiempo.





El sector comercial, por su parte, considera que las áreas turísticas tendrán un repunte de ventas. El hecho de que haya diversas actividades, así como eventos como la Golden Cup de Hockey, que se celebra desde hoy hasta el día 17 en el Palacio de los Deportes, hará que la ciudad cuente con un alto número de visitantes y, por lo tanto, la economía de la ciudad se verá beneficiada.