La línea de autobuses de la UDC sufre modificaciones en el inicio del curso a causa de unas obras

El inicio del curso universitario, que tuvo lugar este lunes, ha coincidido con la realización de una serie de obras municipales que provocan cambios en el trayecto y paradas de la línea de autobuses universitaria. Así, una de las paradas habitualmente más concurridas es uno de los puntos más afectados por este cambio. Se trata de la ubicada en pleno centro del campus de Elviña, utilizada sobre todo por los estudiantes de las facultades de Económicas, Caminos, Informática, Derecho, Magisterio y Sociología, que son las más cercanas.



Durante los primeros días del curso, esa parada se ha trasladado a un punto cercano, ubicado delante de la Casa do Lagar. El principal inconveniente de este cambio es que este emplazamiento no dispone de marquesina, por lo que los estudiantes no estarán resguardados de la lluvia.



También hay cambios en el trayecto. Durante el tiempo en el que se prolonguen las obras que se están llevando a cabo, los autobuses circulan por detrás de las facultades de Informática y Caminos, para posteriormente retomar el trayecto habitual en la glorieta de la avenida de la Universidad, en dirección hacia la plaza de Pontevedra (que es el lugar en el que la línea del bus universitario comienza y finaliza su recorrido).



Por otra parte, este itinerario alternativo también lleva aparejado que se elimine durante un tiempo la parada ubicada delante de la facultad de Informática. Para compensar su ausencia, esta parada se traslada al itinerario alternativo que toma el autobús después de la Casa do Lagar.



La siguiente parada, correspondiente a la glorieta del Campus de Elviña con el edificio Xoana Capdevielle, ya es la habitual, igual que el resto del recorrido. En todo caso, son cambios provisionales mientras duran las obras, y una vez que finalicen, los autobuses de la línea de la UDC volverán a realizar su trayecto habitual con total normalidad.

Uso de bicicletas

Desde este martes, está abierto el plazo de la convocatoria de préstamo de bicicletas de la UDC para este curso. El objetivo del programa de en la Universidad es el de promover la movilidad sostenible, facilitando el acceso a una bicicleta a aquellas personas interesadas en hacer uso de la misma para desplazarse a los centros universitarios.



Desde la UDC destacan que el uso de la bicicleta como medio de transporte reduce la congestión del tráfico, mejora la calidad ambiental en las ciudades, contribuye e a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y mejora la salud de las personas que hacen uso de ellas.



El parque de bicicletas de la UDC cuenta con 123 unidades en total, que se reparten en la proporción de 105 unidades para los campus de A Coruña, y 18 para Ferrol. La adjudicación de bicicleta se hace por orden de pago. Una vez agotadas las unidades disponibles, no será posible registrar más pagos, pero los interesados podrán apuntarse en una lista de espera de cara al futuro. Las bicicletas convencionales y plegables conllevan una tasa de diez euros para los alumnos, mientras que para las eléctricas ese precio se eleva a veinte euros.