Lester, Lume y Simba buscan hogar

Lester y Lume

Son los dos hijos de Liria que no han tenido la suerte, al igual que sus hermanos, de encontrar una familia. Liria dio positiva en inmuno y eso le va a complicar las cosas. Es posible que los gatos no sean positivos pero hasta los seis meses no se podrán testar porque todavía tienen anticuerpos de la madre y podrían dar un falso positivo. Ahora mismo tienen tres meses y son adorables, perfectos para irse con alguien que desee poner un felino en su vida y que si no tiene gatos no hay ya ningún problema porque están creciendo sanos y fuertes. Si se fueran juntos, sería tan maravilloso que nosotros pondríamos de nuestra parte nuestro pequeño granito de arena en cosas como castraciones o similares.

Simba

es un cachorro de apenas cuatro meses, alegre, simpático y cariñoso que no quiere crecer en el refugio donde ahora mismo está solo en un canil. Simba busca alguien que le quiera y le ofrezca un hogar lleno de cariño. Está deseando que vayáis a conocerle para robaros el corazón y ser vuestro mejor amigo. Simba tiene un tamaño perfecto para adaptarse a cualquier familia y promete mejorar la vida de quien decida adoptarlo.