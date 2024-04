Leria | “O esforzo é o noso obxectivo, seguir traballando xuntas”

A formación coruñesa actúa este venres no Garufa Club, xunto a Rocío Saiz, no marco dos actos que Les Coruña propón para conmemorar o Día da Visibilidade Lésbica. “Música en directo ao 100%” e “toda en galego” será o leitmotiv do seu concerto