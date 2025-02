Lecciones de diversidad para la juventud a través del séptimo arte

Como sucede con las palomitas, aperitivo por antonomasia para disfrutar del cine, pocas lecciones entran mejor que las que llegan a través del séptimo arte. Bajo esa premisa, los alumnos del IES Fernando Wirtz asistieron ayer a las jornadas de puertas abiertas del festival Norte Cinema Diverso (NCD), que desde principios de enero y hasta mediados de marzo aportan información sobre la realidad Lgtbi a los más jóvenes.



Los alumnos de doce y trece años del centro coruñés participaron así en una actividad, organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Palestra, a la que están adheridos en total once institutos, siete de la ciudad y cuatro del área metropolitana. La experiencia consiste en la proyección de varios cortometrajes (‘El mueble de las fotos’, ‘Ese lugar partido’, ‘Pancarta’ y ‘Antes de la Erupción’) para posteriormente debatir su contenido con los miembros de las organizaciones del colectivo detrás del festival.



Así, los alumnos del Fernando Wirtz expresaron sus opiniones respecto a los temas mostrados en la cinta y para con la propia actividad. Sara Samaki, de trece años, aseguró que “es muy importante tener respeto y una mentalidad abierta”. En parecidos términos se expresó su compañero David Palla, de doce años: “Hay que respetar a todas las personas sean como sean y tengan la orientación sexual que tengan”.



Si bien algunos decían ya tener interiorizados conceptos como el respeto o la necesidad de comprensión, casi todos valoraron que en la charla se habló de cómo referirse de la manera más respetuosa posible a las personas del colectivo. Varios de los adolescentes presentes explicaron que había términos que no conocían y ahora sí, o destacaron que se les enseñó a preguntar con qué pronombre se identifica cada uno para saber si dirigirse a esa persona como él, ella o elle.

Un mensaje de respeto



Los organizadores también quedaron satisfechos con el resultado de la charla. Fernando Cayazzo, codirector del festival, explicó que “creo que é moi importante a educación, sobre todo a estas idades”: “Están nun momento no que empezan a saber o que é o mundo, e teñen que respetar unha parte, que é a realidade Lgtbi. A mensaxe que damos sobre todo é de respeto. Queremos que se queden con iso”.



El dirigente comenta que “é difícil saber se cambia a súa maneira de pensar ou non, pero eu creo que si, que se levan esa mensaxe, sobre todo a xente do colectivo”. “Porque ao final sempre hai, nestes grupos grandes de 50, 60 ou ata 100 persoas, alguén do colectivo. Cando eu era neno gustaríame que alguén viñera e me dixese todo isto. Entón para toda a xente que se poida sentir identificada é moi importante. E logo para a o resto para que respeten á xente que teñen ao lado”, argumentou.



Cayazzo también hizo balance positivo del NCD. “O festival leva tres anos, pero este é o segundo que facemos o NCD Educa. O ano pasado fixemos sete institutos e este xa son máis de dez, polo que estamos medrando”, manifestó. En total, casi 600 alumnos de Tercero y Cuarto de Primaria y Primero de la ESO han asistido ya a las charlas del programa.