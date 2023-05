Juzgan una reyerta con machetes en una casa okupa de la ronda de Nelle

La sección segunda de la Audiencia Provincial ha celebrado el primer día del proceso contra dos hombres -un tercero está fugado- por una pelea con armas blancas el 21 de enero del año pasado en una casa okupada situada en el cruce de al avenida de Arteixo con la ronda de Nelle y que acabaron con dos heridos de carácter grave a machetazos, uno en la cabeza y otro en un brazo. El móvil de la pelea fue una desavenencia por drogas, aunque no está claro cómo y por qué comenzó.

Uno de los acusados declaró que aquel día habían acudido los tres a comprar drogas a la casa okupa, pero ha exculpado al otro de los procesados, que dice que se marchó de allí sin hacer nada. Sobre su intervención, ha dicho que cogió un vaso porque una de las víctimas sacó un machete y se lo arrojó "en defensa propia". Ha dicho, además, que tenía miedo del que posteriormente recibió un machetazo en la cabeza: "Si sé que está dentro, no entro, porque siempre me pega". El otro procesado, de confesión musulmana, ha afirmado que entró, compró drogas y salió mientras escuchaba una discusión, pero no sabe qué pasó: "Juro por vuestra religión y juro por nuestra religión que yo no tengo nada que ver con esta historia".

"Me quedé loco y perdí muchas cosas"

La víctima del intento de homicidio ha dicho no saber por qué le pegaron, pues no habían tenido ninguna reyerta previa, aunque ha observó que aquel día los tres aparecieron con machetes. "Estaba en una silla, escuché ruido y recibí un machetazo en la cabeza", ha añadido y ha afirmado que quedó herido en la cabeza y en una mano". "Desde ahí me quedé loco y perdí muchas cosas, me refugié en la droga y se acabó mi vida", ha continuado.

La otra víctima, de lesiones graves, ha dicho que vio al primero de los procesados mientras daba un machetazo a la víctima anterior. "Di un paso adelante y fue cuando recibí el mío. Dije: '¿qué haces? Si no pongo el brazo, no tendría cabeza ahora mismo", ha enfatizado. Según él, el otro encausado no hizo nada y, de hecho, ha agregado que era amigo suyo y que quedaban varias veces a la semana para ir a correr.

No recuerda amenazas ni que la primera víctima portase armas, aunque dice que no tiene memoria de todos los detalles: "Me quedé en estado de shock y en pánico, perdí 3,1 litros de sangre", ha detallado. Un agente de la Policía Nacional ha asegurado que aquel día habían manifestado que lo ocurrido fue "una venganza" de uno de los procesados por una pelea previa que había tenido con el que luego recibió un machetazo en la cabeza. La Fiscalía pide penas de hasta 11 años de cárcel por los supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas.