José Ramón Calvete | “Es conveniente que los que vengan a la fiesta de San Pedro de Visma no pasen por la báscula a partir del lunes”

El de San Pedro de Visma es el más nutrido de los programas festivos de este fin de semana. Mantener la línea después del churrasco, paella y pulpo que pondrán a disposición de los asistentes los responsables de la asociación vecinal es una golosa quimera en la que José Ramón Calvete (A Coruña, 1962) tiene mucho que ver. Hoy será el pistoletazo de salida a base de carne a la brasa y música.

Hasta última ahora han mantenido la incertidumbre....

Hay que decir que el Ayuntamiento ha estado caminando sobre el alambre continuamente. Son fechas que tradicionalmente se saben cuándo son y no es de recibo que a una semana vista no haya información. No éramos demasiado optimistas respecto a la celebración de las fiestas y muchos de mis compañeros no sabían si las sacaríamos adelante. Teníamos un planteamiento diferente desde el año pasado. Esperamos que sirva de lección de cómo no se deben hacer las cosas.



¿Están satisfechos con el cartel?

Sí, sabemos que son tiempos difíciles y hubo que apretarse el cinturón, pero es un cartel digno. Creemos que vamos a dar un repaso gastronómico importante, y eso está muy bien. Todo tiene su punto, incluido el tema de tener dos grupos de rock locales, que siempre atraen mucha gente. Quizás el día que más me gusta es el domingo, cuando todos los vecinos acuden a comer a casa de sus familiares, una tradición que se mantiene como antaño.

El que acuda todos los días no debería pesarse después...

Es conveniente que no pasen por la báscula. Que sepan que, aunque estemos con la paella, churrasco y pulpo, aconsejamos la dieta mediterránea. Creo que vamos a tener cocineros no de ‘Masterchef’, pero sí con mucho oficio.



¿Qué han buscado con la programación?

El homenaje a Paco Lodeiro, con el partido de veteranos, es un reconocimiento a una persona que siempre que la necesitamos estuvo ahí. El Sin Querer y el San Tirso son los dos clubes de su vida.

No falta el rock...

Queremos consolidar el Rock in Visma. Por aquí siempre han pasado grupos curiosos. Algunos llevan tiempo consolidados con sus discos. A petición de algunos jóvenes del lugar también incorporamos un tardeo techno. Nos dijeron que había que apostar por algo así.

¿Cuánto tiempo lleva organizar unas fiestas?

Nosotros nos ponemos manos a la obra en el mes de marzo, pero siempre a expensas del Ayuntamiento, porque es una parte importantísima y fundamental. Sin ellos sería imposible que pudiésemos hacer fiestas, no queremos sangrar al vecino, porque muchas veces le cuesta llegar a final de mes.

¿Cuál es el estado del barrio ahora mismo?

Al final, la convivencia, el relacionarse personas de diversas edades y que no sea un barrio dormitorio son muy importantes. Conocer vecinos de otras zonas y socializar en general es muy importante, sobre todo en tiempos de mucho egoísmo.