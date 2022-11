José María Paz Gago | “Quise rendir homenaje a un pionero asombroso”

La Fundación Luis Seoane acogió ayer la presentación del libro ‘La máquina de la eternidad’, que se adentra en el universo del cineasta José Sellier. Hablamos con su autor, José María Paz Gago.

¿Cuál es el punto de partida de ‘La máquina de la eternidad’?

‘La máquina de la eternidad’ y su título se refiere a los orígenes del cine. El cinematógrafo Lumière es la máquina de la eternidad. Y además como tenemos en A Coruña el inmenso privilegio de que fue un coruñés de origen francés el primero que hizo cine en España, de ahí viene la motivación. Esta semana que se cumple el centenario del fallecimiento de José Sellier, quise rendirle homenaje a un pionero realmente asombroso. Tiene una vida fascinante y una novela es una forma quizá más amena de acercarse al personaje y de conocer también A Coruña de la Belle Époque, entre finales del XIX y principios del XX, que era una ciudad cosmopolita extraordinaria, yo la defino como una pequeña París.

Era una buena ocasión en este centenario de su fallecimiento para rendirle homenaje...

Claro, yo creo que hay que conocerlo: Emilia Pardo Bazán, muy conocida, María Casares, también. Sellier es menos conocido y por eso había que conocerlo. Los primeros cineastas cuando veían a una persona filmada decían: “esta persona dentro de 100 años ahí estará, la veremos tal como es, con sus movimientos, con sus gestos, esta persona será eterna”. De ahí viene el título.

¿Se van a poder encontrar muchas curiosidades de Sellier?

Bastantes, tuvo una vida bastante fascinante. Vivió entre Lyon, París y A Coruña y estuvo continuamente viajando. Él es perfectamente coetáneo y amigo de Emilia Pardo Bazán, además tenemos fotografías hechas por los Sellier, sobre todo por su hermano Luis, o sea que se conocieron. Prácticamente todo tiene base real, y como es un personaje de hace un siglo hay zonas oscuras de su biografía que no conocemos, eso es lo que yo he rellenado con mi imaginación, pero todo contrastado, todo verosímil, he hecho un gran trabajo de archivo y de biblioteca, además del trabajo que ya habían hecho investigadores de la Universidad de Santiago como José Luis Castro de Paz, José María Folgar de la Calle, o el periodista Rubén Ventureira. Por ejemplo, en un momento determinado le roban en su casa, yo cuento en la novela todo lo que le robaron, unas 6.000 pesetas de la época, es como si hoy entrasen en nuestras casas y nos robasen 60.000 euros.

Tuvo que hacer un gran trabajo de documentación...

Están las investigaciones de la Universidad de Santiago, pero después también hice trabajo de hemeroteca, entre 1890 y 1920 los periódicos de aquella época lo citaban continuamente. José Sellier era un personaje muy conocido en la ciudad y hay muchísimas referencias en la prensa.

A Coruña aparece en la Belle Époque, ¿va a descubrir el lector una ciudad distinta?

Bastante distinta. José Sellier y Luis Sellier traen las innovaciones más extraordinarias, pero es que sus mujeres Marie y Nely traen la última moda de París. En esta novela no fue la intención, pero aparece una radiografía de la Coruña de la Belle Époque que va a sorprender.