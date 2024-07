José A. Chacón, de El Pulpo: “Cuando le probamos el traje a Luis de la Fuente no hubo que arreglarle nada”

El columnista de ‘Der Spiegel’ Christoph Scheuermann escribió esta semana de Luis de la Fuente, al que denomina “el entrenador del traje y la corbata”, que tras la eliminación de Italia y el adiós de su seleccionador, Luciano Spalletti, el seleccionador español es “la última persona en esta Eurocopa que sabe vestir decentemente”. Dado que Spalletti ha presumido en varias ocasiones de vestir una de las marcas insignes de Italia, Armani, De la Fuente salió al paso reivindicando la moda española: “Nosotros somos de El Pulpo”, dijo, y el fundador de la firma, el coruñés José A. Chacón, agradece enormemente este gesto del técnico nacional.

¿Qué le parecieron las declaraciones de De la Fuente poniendo a El Pulpo por delante de Armani?

Lo primero es agradecer a Luis de la Fuente el cariño y el reconocimiento, porque estas cosas no están pactadas. Esto lo hace porque de verdad lo siente. Le agradezco muchísimo la defensa de la moda española porque, efectivamente, yo creo que estamos al mejor nivel. No hay nadie que nos tenga que acongojar con respecto a cualquier marca del mundo. Me parece que es un gran embajador de España, de la selección y de nuestra marca. Y en estilo no tiene nada que envidiar a ninguno de los seleccionadores de la Euro, es muy fácil vestir a Luis de la Fuente porque además de ser un gran profesional es un tío que se cuida. Me llamó mucho la atención que cuando hicimos la prueba para vestir a la selección, él se puso el traje y le dije “esto está hecho para ti”. Fue increíble, es una anécdota pero es que no hubo que arreglarle nada, cuando normalmente te pones un traje y siempre hay que hacer algún retoque.

¿Qué ha supuesto para El Pulpo este acuerdo con la selección?

En repercusión mediática y visibilidad, muchísimo. Me han llamado de Italia o de Alemania tras estas palabras de De la Fuente y la colección cápsula con la Federación Española de Fútbol está teniendo mucha aceptación. Además, yo me aventuro a decir que España se va a traer la Eurocopa para casa, son un equipazo y ese protagonismo que están teniendo también da sus frutos para la marca. El otro día un grupo de ingleses de 15 a 20 años compró todas las prendas de la selección española que teníamos en una de nuestras tiendas. No lo puedo cuantificar todavía porque te engañaría, pero nosotros trabajamos con una interacción de un año y ya estamos vendiendo la colección del verano 2025, y hemos notado muchos clientes que se han interesado. En México, donde acabamos de abrir cinco corners, estamos teniendo unos resultados arrolladores.

¿Hay algún producto estrella?

El mismo traje de Luis de la Fuente en México, donde llevamos un mes, está por encima de un 40% de eficacia, se están quedando sin él, y eso antes de que el seleccionador nos reconociese como una marca de prestigio internacional. La línea de sastrería de El Pulpo es deportiva, fresca, joven, nada recia y muy fácil de llevar. Nosotros decimos que no vendemos ropa, vendemos felicidad. La gente no se viste para abrigarse, sino para dar una imagen de sí misma, y si con nuestra ropa puede proyectar lo que quiere transmitir de sí misma, ya estamos cumpliendo el objetivo.

La firma no ha parado de crecer.

La marca se está internacionalizando. Cuando en 2005 registré la marca estaba trabajando en una multinacional y mi objetivo era hacer una marca coruñesa, gallega, que nos representara en todo el mundo. Una marca que alzase los valores de un territorio, Galicia, donde somos pioneros en el textil y que alberga las empresas más importantes del mundo de este sector. Como gallego es un orgullo poner un granito de arena para que nuestra comunidad esté mejor representada en el mundo. Galicia está de moda, ya se ve la cantidad de gente que nos visita, el Camino de Santiago que es referente, etc.

Siguen una máxima: la sostenibilidad y el espíritu atlántico.

La sostenibilidad, la frescura, la ilusión y el respeto al medio ambiente son valores de nuestra marca. Galicia es una fuente de inspiración, cuando llegas te encuentras con un pantone de colores, de verdes, que no los encuentras en ningún sitio del mundo. Y si vas a las playas, pues si no fuera porque el agua está muy fría, sería el paraíso terrenal. Los gallegos antes íbamos por el mundo de una forma muy discreta y seguimos siendo muy humildes, pero tenemos que poner en valor lo que realmente somos y lo que realmente tenemos.