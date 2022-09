Joana Serrat | “Siento esas canciones vivas, aunque esté en otro momento emocional”

A dueto con su hermana Carla, en un formato a punto de cumplir un año y que es “muy informal e íntimo”, Joana Serrat se presentará este jueves (20.30 horas) en el Jardín Cervezas Alhambra (en el parque de Santa Margarita) para actuar ante el público coruñés en este ambiente más íntimo que “transmite a la perfección la esencia del disco”.



Y es que Serrat trae debajo del brazo las canciones de su último trabajo discográfico, ‘Hardcore from the Heart’, que vio la luz en 2021, pero fue concebido antes del confinamiento. “Con la pandemia, nos esperamos, porque nos pareció que íbamos a malgastar una bala”, por lo que la publicación se demoró para poder “presentarlo en condiciones”, ya que, tras todo el trabajo que acarrea una creación de este tipo, esperar parecía la mejor opción “para recibir muchos más frutos”.



Y los frutos parece que fueron recolectados, por lo menos en el terreno de la recepción del público y la crítica, ya que Serrat explica que el feedback está siendo muy bueno, no solo en su Cataluña natal y en España, sino también a nivel internacional.

Momentos vitales



“Aunque estoy en otro momento emocional diametralmente distinto, siento que esas canciones no son para nada extrañas, las siento muy vivas”, indica acerca de la distancia entre la composición de estas canciones y su puesta de largo ante el público.



El origen de ‘Hardocre from the Heart’ procede de la “experiencia vital” para concebir el trabajo anterior, ‘Dripping Springs’, “un punto de inflexión en mi vida que me abrió la mente”. De ese modo, se volcó emocionalmente en ‘Hardcore from the Heart’, convirtiéndose casi en un disco autobiográfico en el que refleja un momento vital de cambios al que ya ha puesto punto y aparte, musicalmente hablando: “Mi vida inicia un capítulo nuevo”.

Este último disco concluye un periodo vital para la artista que comenzó con su anterior creación, ‘Dripping Springs’



Cuando uno se vuelca emocionalmente como lo hizo Serrat en ese disco, el cómo lo recibirá el público puede ser un temor. “Sabía que estaba tocando material sensible, personal, incluso a veces muy autobiográfico (ríe)”, pero “tuve la suerte de abstraerme y solo pensar en la canción”.



Así, “directamente me puse a escribir”, explorando “todo lo que me estaba brindando ese proceso creativo”. Al final, logró no pensar en como lo recibiría el público: “estoy contenta de haberlo logrado, porque hubo momentos en los que no lo tenía muy claro, pero tienes que centrarte en tu obra, en lo que quieres expresar”.

Inicios



La vida de Joana Serrat estuvo ligada a la música desde pequeña, ya que participaba de coros y estudió piano clásico, mientras recibía más inputs musicales en el ámbito familiar.



Desde el momento en el que empezó “con la guitarra”, cantando ante amigos y, después, ante el público, fue adquiriendo “oficio” y “madurando”. Con el tiempo ha ido “cogiendo las tablas y los códigos que se establecen entre los artistas y el público”.



Explica la artista que su evolución, al igual que nuestro día a día a nivel emocional, “no es lineal, a veces pasas por momentos en los que uno no te encuentras tan fuerte”. Precisamente, a ella le tocó vivir un momento así con el parón obligado por la pandemia, “hubo un momento en el que tuve que recordar como era eso de subir a un escenario y tocar, que luego es supernatural y te sientes bien por no olvidarlo, pero hay procesos de reconexión, a mí tras la pandemia me costó muchísimo tocar”.