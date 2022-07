James Rhodes, Jorge Drexler, Morgan, M.Ward y Fernando Costa, cabezas de cartel en la segunda edición de Noites do Porto

El ciclo de conciertos Noites do Porto regresa al muelle de Batería del puerto de A Coruña el próximo mes de octubre, con James Rhodes, Jorge Drexler, Morgan, Fernando Costa y M.Ward como primeros cabezas de cartel anunciados. La segunda edición de esta experiencia musical se celebrará del 20 al 23 de octubre, además de contar con una programación expandida que tendrá lugar en las noches del 19 y 26 de octubre en la sala Garufa.

El evento, impulsado por la promotora MASGALICIA, amplía este año su proyección con la presencia de artistas de ámbito internacional que ofrecerán sus únicos conciertos en Galicia en este Noites do Porto. La presentación tuvo lugar esta mañana en la Lonja coruñesa, lugar al que asistieron el director del ciclo, Héctor César Marcos; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el Márketing Manager de Estrella Galicia, Ramón de Meer; y el delegado de la Xunta de Galicia en A Coruña, Gonzalo Trenor. Las primeras entradas saldrán a la venta este viernes, 8 de julio, a través de www.noitesdoporto.com y www.ataquilla.com. Los precios para los recitales de pie oscilarán entre los 18 y 25 euros, y los que contarán con asientos, como es el caso de James Rhodes y Jorge Drexler, saldrán a la venta desde 20 hasta 45 euros, según localidades.

La banda madrileña Morgan presentará el jueves 20 de octubre su álbum "The River and the Stones". Al día siguiente será el turno de Fernando Costa, uno de los MC de referencia en el panorama estatal del rap. En la noche del sábado 22, el puerto contará con una de las grandes voces de la música internacional, el uruguayo Jorge Drexler, que presenta "Tinta y tiempo", su decimocuarto trabajo de estudio. El pianista James Rhodes será el encargado de poner el broche de oro a esta segunda edición, el domingo 23 de octubre.

En paralelo, la sala de conciertos Garufa será el escenario de la "Noite de inauguración", el 19 de octubre, y "Noite de clausura", el miércoles 26. Para la primera, todavía no se ha anunciado el cartel, pero el director del ciclo confirmó que contará con grandes nombres del panorama internacional. En el caso de la despedida de Noites do Porto, la actuación correrá a cargo del estadounidense M.Ward.

Noites do Porto nació en 2021 como una experiencia musical que ofrece una serie de shows únicos y exclusivos en Galicia. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, de la Xunta de Galicia a través del Xacobeo 21-22, la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) y el Puerto de A Coruña. Es, a su vez, un evento patrocinado por Estrella Galicia.