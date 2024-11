Iván Ferreiro presentó su viral villancico en el Palacio de la Ópera

Solamente tres días después de estrenar en YouTube su villancico ‘Cuento de hadas en Madrid’, Iván Ferreiro estrenó un tema ya viral en su concierto del Palacio de la Ópera. En el mismo cuenta con la colaboración de Guadi Galego así como artistas de renombre, como Pablo López, Santi Balmes –vocalista de Love of Lesbian–, Rozalén o Leiva. “Es un placer estar en este teatro tan bonito”, dijo.



A juzgar por las visitas que ha recibido en la plataforma de videos en tan solo 48 horas, Ferreiro y sus escuderos musicales han dado en la diana pues, al cierre de esta edición, ‘Cuento de hadas en Madrid’ llevaba casi 100.000 visionados. Muy por encima se sitúan todavía clásicos repasados en el recinto coruñés, como ‘Años 80’ o ‘El equilibrio es imposible’, de su etapa en Los Piratas. Lo hizo aquejado de un proceso gripal, pero sin perder un ápice de su magia. Tampoco se olvidó de ‘Canciones para no escapar’, con la que comenzó el recital, o ‘M’ y ‘Extrema pobreza’.



El sencillo es una adaptación de ‘Fairytale of New York’, una pieza que compuso en 1987 la banda de folk-punk The Pogues y que se ha convertido en un clásico de las fiestas. Sin embargo, no habla de paz o regalos, sino de los sueños rotos de dos migrantes irlandeses en Nochebuena en Nueva York. En esta versión, Iván Ferreiro y Guadi Galego son dos inmigrantes gallegos en las calles de Madrid. Ferreiro confiesa que “en general odia la Navidad” pero que este lanzamiento es un homenaje al líder de la banda irlandesa, Shane MacGowan, uno de sus artistas favoritos y fallecido hace un año a los 65: “Este tema me obsesionó desde que salió. Ese toque irlandés tiene mucho que ver con mis raíces gallegas y todo lo que he escuchado desde pequeño”, señaló. “Realmente es el antivillancico. Un villancico políticamente incorrecto”, explicó Guadi, artista gallega que formó parte durante doce años de la banda Berrogüeto como pianista, gaiteira y cantante, pero que desde 2009 trabaja sola.



En este proyecto han colaborado muchos amigos, como Pablo López al piano; Leiva en la batería; Rozalén con la bandurria; Mikel Erentxun a la guitarra; Vega (residente en el área metropolitana coruñesa), Santi Balmes, Julián Saldariaga y Angie Sánchez hacen coros, mientras que el también gallego Xosé Manuel Budiño se ocupa de la flauta; Edurne Arizu, del acordeón; el vigués Amaro Ferreiro, de la guitarra; Ferrán Pontón, de la mandolina y Ricky Falkner, al bajo.



‘Cuento de Hadas en Madrid’, cuyo videoclip muestra a todos los colaboradores interpretando la versión con el artista, se grabó en una emocionante jornada, según Ferreiro, que subrayó el reglado de todos sus acompañantes “de primer nivel”, que se implicaron en el proyecto: “Ver a todos impregnándose de la canción y disfrutando de tocar juntos en directo”. Un hecho que se plasma al final del propio videoclip de la canción cuando, en un ambiente festivo, se escuchan las risas y comentarios. “Feliz Navidad y que se acabe esto ya”, reza la letra en español. Amén a eso, Iván Ferreiro.