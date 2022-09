Itapas: Monte de San Pedro, un lugar que mezcla historia y paisajes

Durante mis últimos días en A Coruña visité uno de los sitios más bonitos de la ciudad: el Monte de San Pedro.



Por primera cosa, antes de llegar en cima, sería bonito pasear siguiendo el paseo marítimo donde se pueden ver el obelisco millennium y la escultura de un pulpo con muchos colores, junto a la vista del océano para sacar fotos muy bonitas.



Después, si queréis alcanzar a la cima del monte, tendréis que utilizar un ascensor. Este es muy moderno y futurista, quizás parece un poco estar en una peli de ciencia ficción.



Además, sobre el monte hay muchas cosas que se pueden ver, como por ejemplo la cúpula atlántica, el laberinto y los cañones. Estos últimos fueron la atracción que más me llamó la atención y descubrí que se utilizaban durante la guerra para defender a la ciudad. Además, a mí me gusta mucho la historia y el tema de la guerra y ver aquellos cañones me hizo sentir parte de la historia del país.



Otro consejo si queréis visitar el Monte de San Pedro es elegir un día claro y con sol. Esto porque hay también una especie de altar hecho en piedra que crea algo similar a una ventana y en el medio de esta se puede ver el sol ponerse. Entonces, mí consejo sería quedarse allí hasta la hora de cena y comer con una vista simplemente espectacular.



Por fin, el Monte de San Pedro fue uno de los ultimos sitios que visité durante mí experiencia en A Coruña, y creo que fue el lugar que más me gustó gracias a su combinación de historia, arte y paisajes.