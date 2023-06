La inspiración del verde gallego y de la mitología a través del arte

Los paisajes de Galicia, ya sea su mar o su característico verde, han inspirado a muchos. El verde, en este caso, fue fuente de inspiración para M. Domarco, que cuando llegó a Galicia, tras muchos años en su Madrid natal o en lugares más lejanos como Sevilla, le llevó a recuperar la necesidad de pintar.



Tras cerca de una década pintando y exponiendo en diversos lugares, esa inspiración se vuelca ahora en una colección de en torno a una veintena de obras que se pueden ver desde ayer en el Palacio de la Ópera. La naturaleza protagoniza una buena parte de esas creaciones mostradas en el recinto. “Durante mi trayectoria, he pintado muchísimos árboles y ciudades, el tema naturaleza me gusta muchísimo”, asegura.



Domarco es de Madrid, pero “cuando me instalé aquí, en A Coruña, me quedé asombrada por los bosques y por los colores”, asegura. En estas obras vincula esa naturaleza con diferentes divinidades y figuras mitológicas. “Los primeros templos fueron bosques”, apunta y añade que “toda la mitología está relacionada con la naturaleza”.



Pero la colección, además de estos lienzos, se completa con otra serie de ilustraciones, donde se mezclan el blanco y negro del papel con colores vibrantes en acuarela. En ellos, se plasma la condición mortal y las emociones de los seres humanos. Así plantea una dualidad, “esa tendencia a pensar que todo lo divino es ancestral, muy equilibrado, en apariencia, y los seres humanos somos todo emociones”, explica.

Inicios y tiempo completo

Domarco estudió Administración y Dirección de Empresas, pero asegura entre risas que “la cabra siempre tira al monte”. Tanto es así, que “me tiré toda la carrera pintando”, aunque siempre lo mantuvo como actividad secundaria a la que, con el tiempo, cada vez le pudo dedicar menos.



De manera profesional, comenzó a invertir más tiempo en el arte con su llegada a Galicia. “Al venir aquí, me inspiraron tanto los paisajes de Galicia, que me animé a retomarlo, a dedicarme profesionalmente, no como algo esporádico”, explica la artista, que concluye que fueron “A Coruña y sus paisajes quien consiguió que me dedicase plenamente al arte”. Ahora, esta selección de sus obras se puede ver en las instalaciones del Palacio de la Ópera, donde espera realizar alguna visita guiada en próximas semanas.