El inglés perfecto existe y lo habla una adolescente de A Coruña

Acostumbramos a otorgar calificaciones gratuitas a la hora de juzgar la aptitud en idiomas con los clásicos “habla bien” o “habla mal” inglés. Sin embargo, es la de Shakespeare y la capacidad de manejo con la misma una variable absolutamente objetivable, para la cual existen criterios universales evaluados por dos de las mejores universidades del mundo: Oxford y Cambridge. Según esta última, una alumna de la Compañía de María habla inglés a la perfección, de tal manera que no le queda prueba, desafío o listón que superar a sus 16 años. Así lo ha reconocido vía diploma la institución británica, que ha otorgado a Paula Blanco Sánchez la máxima calificación en la más complicada de las evaluaciones: el C2 o nivel Proficiency.



La estudiante de Primero de Bachillerato es una coruñesa de toda la vida, con raíces de esas que se dicen CTV y sin rastro de ascendencia británica con la que justificar ese don natural. De hecho, el resultado ha sido una sorpresa, ya que en principio su objetivo era superar el nivel C1, el llamado advanced, de por por sí varios niveles por encima de lo normal a la edad de Paula. “Desde pequeña siempre he realizado exámenes de inglés y quería terminar el ciclo”, afirma la joven. “Cuando terminé sabía que me había salido bien, pero no tanto”, añade la estudiante, que dice ser de las que prepara sus exámenes el día antes y niega eso de que se aburra en clase de inglés: “No, me daría vergüenza”.



Método

A pesar de que la Compañía de María es un centro plurilingüe, en el que muchas asignaturas se cursan desde en inglés desde Primaria, no siempre es la lengua predilecta de los más pequeños y los jóvenes. Lo de Paula fue en realidad un flechazo desde muy pequeña y, según promete, no existe ninguna fórmula mágica que exportar o ‘vender’ a los que quieran seguir su ejemplo: “Me gustan mucho los idiomas, sobre todo el inglés. Empecé con la academia por aprender, pero a mí siempre me ha ayudado mucho ver todo en versión original, escuchar podcast o leer en inglés. Es clave para aprender ciertas expresiones”.

El diploma que certifica las calificaciones de Paula | Javier Alborés



Esa academia que ha visto crecer a Paula como si hubiera nacido en el mismísimo barrio de Kensington es English4You, centro oficial de preparación de exámenes de Cambridge desde 2006 y encargada de las extraescolares de la Compañía de María y Santa María del Mar. Su responsable, Andrew Clouston, se muestra orgulloso y sorprendido a la vez. “Sacar esa nota en el C2 presentándose al C1 es algo poco habitual. Cuanto más alto es el nivel más difícil es certificar hacia arriba”, apunta. “Tienes que ser muy maduro de la cabeza, no es sólo cuestión de gramática, sino también de mentalidad. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de aprobados, pero algunos sólo ‘rascan’ la nota. Es muy poco habitual ver a alguien tan joven conseguir esto”, agrega.



Uno de los más impresionados por el crecimiento de Paula es su profesor de toda la vida, Andy Linares, que además fue el encargado, durante los dos últimos años, de preparar el examen cada semana. No es que tuviera que enseñarle demasiado. El caso es semejante al de las autoescuelas: uno puede saber acelerar, frenar o cambiar, pero no circular como exige una autoescuela. Sin embargo, el docente utiliza una expresión muy para iniciados a la hora de referirse a Paula: “She is once in a blue moon (una vez en una luna azul, término para hablar de rarezas)”.



Linares, nacido y criado en Irlanda pero de ascendencia gallega, jamás se había encontrado con un caso semejante. “En siete años no había visto un caso igual y yo nunca había tenido un alumno como ella. Es especial y ver a alguien tan joven, ya en su día, con el B2, era increíble”, exclama. “Todo lo tenía en su cabeza y yo sólo le ayudé a resolver dudas. Normalmente este examen es para gente que vuelve de erasmus o que se ha ido unos años a vivir fuera. También para hijos de nativos y adultos”, prosigue.



Precisamente, un erasmus durante su formación como enfermera es el próximo sueño de Paula, capacitada a todas luces para pasar a formar parte o bien de la Seguridad Social o del famoso NHS británico, la primera sanidad pública de la historia.