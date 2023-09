Infraestruturas rechaza intervenir en los accesos a la intermodal por ser competencia de A Coruña

La Xunta rechaza intervenir en los accesos a la intermodal porque el convenio para su desarrollo “establece que a responsabilidade de execución e financiación dos accesos ao novo complexo é municipal”, apuntaron desde Infraestruturas e Mobilidade.



En respuesta a la solicitud de una nueva vía por parte del Ayuntamiento de A Coruña, la consellería aclara que “a glorieta de Eduardo Diz é de titularidade municipal e afronta xa na actualidade problemas de saturación en determinados momentos que só poden resolverse no eido da ordenación urbana do tráfico” e insiste en que el encuentro entre el titular de Economía y Planificación Urbana, José Manuel Lage Tuñas, con responsables de Adif y de la Xunta, “tivo por obxecto avanzar na negociación” sobre “a addenda ao convenio de colaboración sobre o financiamento do aparcadoiro subterráneo da estación intermodal”, sin que por parte de los representantes coruñeses se presentase “informe algún sobre o impacto da estación de autobuses intermodal no tráfico da cidade”, sostienen desde del departamento de Ethel Vázquez.



“A Xunta descoñece a existencia dese informe e non participou na súa elaboración a pesar de que é Infraestruturas e Mobilidade a que posúe a información máis completa e certeira sobre as operacións de tráfico que xerará a nova terminal” de A Coruña.

Colaboración

La alcaldesa, Inés Rey, defendió ante los medios el “estudio serio” para pedir a la Xunta un nuevo acceso a la intermodal y rechazó que desde María Pita se persiga polemizar sobre esta cuestión, pero que si no se acomete ese nuevo acceso es posible “cierto colapso”, tal y como apuntó el miércoles José Manuel Lage.



En este sentido, la mandataria señaló que la solicitud de crear una nueva vía de acceso rodado a la intermodal para aliviar el aumento del tráfico previsto se realiza con “espíritu absolutamente constructivo”, e interpelada sobre el asunto, evitó entrar en confrontación alguna con la Xunta. Sí explicó que la ciudad realizó “diferentes estudios” de movilidad y “en el último, detectó cierto colapso si no se establece un nuevo vial de acceso entre la avenida del Ferrocarril y la de A Sardiñeira para aliviar ese aumento de tráfico que se prevé”, matizó Rey. Este estudio –continuó– “se remite a la Xunta con un espíritu absolutamente constructivo y de colaboración para que la obra quede lo mejor posible”, reiteró la alcaldesa de A Coruña.



“No se trata de generar una polémica con la Xunta, por parte del Gobierno local no va a haber ningún tipo de discusión”, dijo Rey.