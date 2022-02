Inés Rey a la Xunta sobre la intermodal: “Que dejen de enredar y de contar mentiras”

La disputa que mantienen Xunta y Ayuntamiento a raíz de si es un requisito necesario que en los presupuestos municipales (aún en negociación) figure una partida para contribuir a la construcción de la intermodal, continuó ayer cuando la alcaldesa, Inés Rey, visiblemente molesta, declaró: “No voy a consentir la falta de respeto institucional, y tampoco voy a permitir que se mienta a los coruñeses, que dejen de enredar y de mentir”. Rey sostiene que la Xunta “puede y debe” licitar la parte que le corresponde de la intermodal (la estación de bus y el aparcamiento, básicamente).





De hecho, el área de Economía del Ayuntamiento ha enviado un comunicado a la Dirección Xeral de Mobilidade negando que sea necesario un certificado de existencia de crédito, como requirió la Xunta al Ayuntamiento y conmina al Gobierno autonómico a licita la obra “bajo la condición suspensiva de efectiva consolidación de los recursos financieros precisos con anterioridad a la formalización del compromiso de gasto”. Una posibilidad que contempla la ley 9/2017 de contratos del sector público y el decreto ley 27/2020.





Financiación

Lo que ocurre, a decir de la alcaldesa, es que la Xunta está eludiendo la responsabilidad que tiene con los coruñeses de sacar adelante infraestructuras cuya ejecución lleva mucho tiempo dilatándose en el tiempo. En el caso de la intermodal, ocho años, como recalcó Rey. “Que dejen de pedir cofinanciación, que dejen de pedir dinero a los coruñeses, que la Xunta tiene 40 veces más presupuesto que la ciudad”. Rey no se resistió a ironizar sobre el grupo municipal del PP: “Soy una persona comprensiva y empática y comprendo la situación del PP en A Coruña es complicada y de falta de liderazgo”.





Pero el PP se mantiene en sus trece y acusa a Rey de ser la que bloquea los 500 millones de euros para inversiones de la Xunta en la ciudad que Feijóo ha incluido en el presupuesto para la intermodal, nuevo Chuac, puerto o el centro de salud de Santa Lucía, entre otros ejemplos.





Según la portavoz del PP municipal, Rosa Gallego, tanto la Intervención municipal como la Intervención General de la Xunta recogen en sus informes por escrito que el convenio no se puede firmar mientras el dinero del ayuntamiento no esté incluido en el presupuesto, por lo que tampoco se pueden licitar las obras. “Lo dicen funcionarios, no políticos, y por escrito, como también lo recoge el acta del acuerdo del pleno”, insistió Gallego por tercera vez esta semana.





El caso es que la Xunta tiene un presupuesto al que aferrarse, mientras que el Ayuntamiento aún negocia el suyo con la mArea. El nuevo Chuac tampoco está incluido en el presupuesto y la parcela para realojos ha sido cedida a un tercero por el ayuntamiento; el puerto sigue esperando a que Inés Rey aclare qué quiere hacer y cómo; Santa Lucía, de que el ayuntamiento, que licita la obra, adapte los pliegos porque quiere solicitar fondos externos.





El Gobierno local pondrá en marcha en unas semanas obras en la avenida de Severo Ochoa

La dirección de la asociación de empresarios de A Grela recibió ayer a la alcaldesa, Inés Rey, donde abordaron cuestiones económicos, empresariales, y de movilidad. Esta es una de las principales demandas que ha hecho la asociación a la Alcaldía en los próximos. Actualmente se están ejecutando los trabajos en la calle Newton para la mejora del aparcamiento de las zonas verdes y en las próximas semanas se pondrá en marcha la humanización de la avenida de Severo Ochoa, que Infraestructuras pondrá en marcha en las próximas semanas.





El 80% de esta infraestructura está financiada por los fondos Feder, y a esta hay que añadir la rotonda en el cruce de la calle Gambrinus con la avenida de Finisterre, para mejorar la seguridad, un anuncio que realizó el Gobierno local, en cumplimiento de compromiso contraído con los familiares de la pareja que murió en un accidente de tráfico en ese punto en la Nochebuena de 2020. “En total, sumando estas tres, hemos terminado o estamos a punto de terminar once obras de mejora que constatan nuestro compromiso con el polígono”, declaró la regidora.