Inés Rey sobre el concierto de Muse: "A Coruña é unha cidade preparadísima"

La alcaldesa, Inés Rey, no dudó en referirse a la polémica del concierto de Muse. Tras los sucesivos rumores sobre si la cita tendrá lugar en Vigo o en otra ciudad gallega, Rey zanjó rápidamente la cuestión: "A Coruña é unha cidade preparadísima", citando alguno de sus grandes recintos como el Coliseum, el Palacio de la Ópera o el estadio de Riazor.





Por su parte, la directora de Turismo de Galicia,Nava Castro, dejaba claro hoy que la primera opción siempre ha sido Vigo. No obstante, apuntaba a una falta de colaboración por parte de la administración local olívica: "temos o caso do alcalde (Abel Caballero) que é totalmente contrario ao da alcaldesa da Coruña, que o que sí quere é colaborar coa Xunta e desfrutar do Xacobeo", indicaba Castro durante la presentación del ciclo "Xacobeo Importa" (que traerá a Simple Minds al Coliseum y a LP al Palacio de la Ópera).





"Parece que o Xacobeo molesta un pouco en Vigo", afirmaba y concluía "si (Muse) non vai a Vigo, irá a outra cidade", aunque no quiso concretar en cual sería