Inés Rey, sobre la cárcel provincial: "Entiendo que quieran que negocie, pero ya he negociado"

La alcaldesa, Inés Rey, comentó en una comparecencia pública el resultado del pleno de ayer, en el que la oposición (BNG, Marea y PP) rechazó el acuerdo que había alcanzado con el Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado) por el que debía pagar 2,3 millones de euros a cambio de la ruinosa prisión provincial. Para la alcaldesa, la oposición ha decidido que la ciudad pague más en vez de menos, porque "2,2 es menos que 2,8 millones de euros". Recordó que el asunto había sido judicializado el Gobierno de Carlos Negreira y que la sentencia había resultado desfavorable. En realidad, lo que quiere la oposición es que el Gobierno local negocie con la Siepse un trato mejor.

Para responder, Rey tiró de ironía: "Comprendo la insistencia en que negocie, porque a la ciudad le va bien cuando negocio. El tren a punta Langosteira, Intermodal, el Día de la Policía Nacional, la cumbre hispanoalmenana... Sé que soy un referente para ellos en cuanto a negociaciones. Están acostumbrados, pero ya he negocaido, ya lo hice, y lo llevamos a pleno. Si la oposición considera que es mejor para la ciudad pagar menos y a plazos que más y a plazos, la pregunta no me la tienen que hacer a mí". Rey aseguró que no cabe posibilidad de recurso: "Veremos cuán nos piden que paguemos".