Inés Rey, sobre el aumento de población de A Coruña: “Nuestro reto es volver a pasar del cuarto de millón”

A Coruña, al menos en términos demográficos, suma y sigue. Los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) demostraron que la ciudad y su área metropolitana rompen con una tendencia a la baja en el conjunto gallego y del Estado al seguir concentrando más habitantes con el paso de los años. En este caso, en 2024 ganaron casi 4.000 habitantes, de los cuales 1.885 pertenecen a la cuenta de A Coruña, cuyo censo municipal ya incluye a 249.261 personas. En total, en el área metropolitana coruñesa vive un total de 452.114 habitantes.



No es de extrañar, por tanto, que la cifra corriese como la pólvora y llegase hasta la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, que ha valorado el dato del INE como una confirmación del éxito de las políticas del actual Gobierno local, a la vez que se marca un objetivo: “Nuestro reto es volver a pasar del cuarto de millón”. La regidora, así, hace balance de la situación global en la ciudad respecto a cuando asumió su cargo: “Cuando llegamos al gobierno, en el 2019, nos encontramos una ciudad que había perdido fuelle, estancada y que ya no era un referente como lo había sido en muchos aspectos. No crecía, no se construía vivienda, no se hacían inversiones importantes para ganar calidad urbana”. “Mi principal objetivo fue el de la dinamización económica de A Coruña porque lo que queríamos era conseguir una ciudad en la que poder vivir, en la que haya empleo y oportunidades para los de aquí y para atraer talento, y para eso teníamos que reactivar Coruña”, explica.



Las causas de ese crecimiento, comenta, son múltiples. “Hoy esta ciudad crece otra vez porque hemos reactivado la vivienda y los polígonos que llevaban años parados, porque impulsamos la ciudad como polo tecnológico con la Ciudad de las TIC y la Aesia sabiendo que ese sector sería un fuerte motor en la creación de empleo y porque estamos actuando en el espacio urbano para hacerlo más amable para los vecinos pero también para la implantación de nuevos negocios”, justifica.



Según dice, en los últimos años han aumentado año tras año las licencias de actividad, algo que se percibe especialmente en las calles reurbanizadas. Además, reitera que “tenemos una de las tasas de paro más bajas desde que hay registros y somos un referente cultural que atrae visitantes de todo el norte de España”. Finalmente, todo ello contribuye a que ahora seamos “5.000 habitantes más que en el 2019. “Nuestro reto –añade–, es volver a pasar del cuarto de millón”: “Creo que apuestas como el Mundial, la música o la recuperación de espacios emblemáticos como San Andrés y los Cantones son muestra de esas políticas que estamos llevando a cabo y que se traducen en que A Coruña sea un lugar más atractivo, porque hoy atrae población cuando llevaba muchos años sin hacerlo”.

Balance de los expertos



Por su parte, expertos como el reputado geógrafo gallego Andrés Precedo comparten argumentos y opiniones con la líder del Gobierno local. Precedo, que sitúa a A Coruña como una de las cuatro ciudades del Estado (junto a Málaga, Zaragoza y Madrid) que más crece económicamente en la actualidad, señala que este incremento poblacional tiene como principal causa precisamente este auge industrial, que además se ha acompañado, en su opinión, de una oferta mayor que la de años pasados en vivienda, con la concesión de más licencias urbanísticas y las rehabilitaciones que han afectado a barrios como Xuxán, Someso o San Pedro de Visma.



También destaca que, realmente, lo que se ha producido este año, más que una sorpresa, es la confirmación de una tendencia. Lo que ha habido, explica, es un acompañamiento en los datos de la ciudad a los que ya venían recolectando los municipios aledaños, que llevan varios años incrementando sus poblaciones de forma notoria. Todo ello, indica, hace pensar que, si bien puede haber variaciones y bajadas puntuales algún año, con trasvases entre algunos municipios, el área metropolitana seguirá en alza: “Todo hace pensar que seguirá subiendo”.