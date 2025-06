Inés Rey | “Uno de los grandes logros deportivos del último año fue la transformación del Coliseum en una cancha top de ACB”

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, lleva unas semanas de máxima actividad deportiva. Además de celebrar el 25 aniversario de la Liga del Deportivo, también ha recibido en María Pita a equipos como 5 Coruña, Maristas o OAR Coruña. En esta entrevista, destaca los avances en la gestión municipal en materia de Deporte, así como los grandes retos de futuro.

¿Cómo valora la gestión municipal en el ámbito deportivo?

Hemos mejorado notablemente la gestión municipal en materia deportiva a todos los niveles. Existe un diálogo fluido con todas las entidades, de las más relevantes a las pequeñas agrupaciones, y estamos mejorando y ampliando nuestra red de instalaciones. También apoyamos a las entidades deportivas a todos los niveles.

¿Cómo apoya económicamente el Concello a los deportistas y entidades?

Apoyamos de diferentes maneras al deporte coruñés, pero creo que es importante destacar que los deportistas y entidades reciben al año más de 2 millones de euros del Concello para poder desarrollar su actividad. Es una inversión, pues que un deportista coruñés participe en unos Juegos Olímpicos o que un club ascienda a la máxima categoría es beneficioso para la ciudad. Además, los clubs y entidades promueven un estilo de vida saludable y la actividad física diaria entre los jóvenes.

¿Desde que es alcaldesa ha aumentado alguna de las líneas de ayuda al deporte?

Nuestra línea de ayudas a entidades deportivas pasó de 120.000 euros en el 2019 a 400.000 en la actualidad. Gracias a esta partida pueden desarrollar su actividad numerosas disciplinas deportivas.

¿El deporte coruñés goza de buena salud?

Por supuesto. De hecho, llevamos unas semanas frenéticas, con ascensos como el del OAR o la permanencia del Dépor, tanto femenino como masculino. También el Liceo está muy vivo en el playoff por el título. No me quiero olvidar de CRAT, Maristas, 5 Coruña y otros clubs que han tenido un año sobresaliente. Tampoco de deportistas individuales que están demostrando su valía, como Julia Benedetti, Enmanuel Reyes, Damián Ramos… Y no me quiero olvidar del Básquet Coruña que, pese a no lograr la permanencia, ha hecho historia en su primera temporada en ACB con partidos memorables ante equipos como Real Madrid o Barcelona.

A nivel de infraestructuras, ¿cuáles han sido las actuaciones más importantes de los últimos años?

Creo que el gran logro del último año ha sido la transformación del Coliseum en en una cancha top de ACB, que ha permitido al Básquet Coruña hacer historia al disputar por primera vez la máxima competición nacional. Gracias a la intervención del Concello, lo convertimos en uno de los cinco mejores recintos de la liga. Pero nuestro trabajo también se focaliza en el deporte base, donde hemos mejorado desde polideportivos como el de Labañou a campos de fútbol como el de Eirís, la Torre o la Leyma, donde no se habían hecho obras desde hace 20 años. Entendemos que el deporte es también el que se practica en la calle, por eso creamos y mejoramos espacios de gran éxito como el complejo de José Toubes, el skatepark de Eirís o las pistas multideporte de la plaza de la Tolerancia.

Además, ya está en marcha el Plan Director de Instalaciones Deportivas.

Efectivamente. Será un Plan que nos permitirá mejorar, con la colaboración de todas las partes implicadas, nuestra amplia y variada red de instalaciones. Hace un mes se presentó al Consello Municipal de Deportes y en estos momentos se encuentra en una primera fase de análisis, que recoge también la participación de agrupaciones, entidades y ciudadanía en general. La empresa responsable de su elaboración ya trabajó con ayuntamientos como el de Barcelona. El objetivo de este proyecto será dar respuesta a todas las necesidades que pueda haber y planificar en función a las prioridades del deporte coruñés.

Se acerca el verano y el parón de muchas competiciones. ¿Qué actividad deportiva se mantiene durante estos meses?

Los meses de verano siempre hay una menor actividad deportiva, por ejemplo, en nuestras instalaciones municipales donde se llevan a cabo las actividades de las Escuelas Deportivas Municipales. Tampoco hay competiciones de todo tipo en el resto de instalaciones y recintos, lo que nos permite centrarnos en otro tipo de actividades. Por ejemplo, tendremos, como cada año, una nueva edición de Coruña en Forma, un conjunto de actividades de mantenimiento deportivo que celebramos en distintos puntos de la ciudad y que no para de expandirse. El pasado año llegó al Sector 7. También tendremos el programa Coruña no Mar, que permite a la ciudadanía familiarizarse con diferentes deportes acuáticos de la mano de nuestras entidades en la ciudad.

El circuito de carreras Coruña Corre es uno de los más populares. ¿Qué retos se marca el Concello para el futuro?

Es una de las iniciativas deportivas municipales con más proyección por el hecho de haber enganchado a tanta gente a correr, sobre todo a un montón de niños y niñas de muy distintas edades. Practicar deporte no requiere de federarse o entrenar todos los días, sacar un rato a la semana para salir a correr, para muchos, es más que suficiente. Por eso creo que Coruña Corre es una de las iniciativas deportivas más importantes, ya no de A Coruña, sino de Galicia. Hace un año sumamos un nuevo barrio a la lista de carreras: Xuxán. Esperamos poder contar con alguna carrera más de cara al 2026 y así conseguir llegar a más gente.

Otro de los grandes baluartes del deporte coruñés son sus Escuelas Deportivas Municipales.

Este mismo año pude constatar el éxito de este programa pionero y de gran calado entre la ciudadanía. Hay en la actualidad casi 4.000 personas inscritas, lo que les garantiza acceder a una gran variedad de actividades físicas que les permite desarrollarse físicamente durante todo el curso. También celebro que más de la mitad, 2.655, sean mujeres, de todas las edades. Desde las administraciones tenemos que garantizar el acceso de las mujeres al deporte y este programa municipal es un claro ejemplo de esta cuestión.