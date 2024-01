Hace 25 años | Vandalismo nocturno en A Coruña y Andrés Díaz se queda sin correr

El Ideal Gallego del 31 de enero de 1999 llevaba a su portada que los retos de Aznar son el paro, la paz y alcanzar el nivel de bienestar europeo, Riazor se llenará para vivir otra entrega de un derbi equilibrado, Touriño pide que la ética presida la vida política, el turismo de naturaleza que ofrece Galicia triunfa en Fitur, Fomento pretende abrir al tráfico los pasos elevados del puente del Pasaje antes del verano, los vecinos exigen más presencia policial en las zonas de copas para acabar con el vandalismo, los estibadores acusan al Puerto de no hacer nada por evitar la disolución de Sestico y los placeros del mercado de Lugo usarán carpas como las de Cataluña.

La glorieta del enlace entre el Materno Infantil y el centro Oncológico toma forma, en la carretera de As Xubias

Fomento quiere abrir al tráfico los dos pasos elevados de A Pasaxe en junio

Fomento no quiere ser protagonista de otro verano de atascos, ni centro de las quejas de los automovilistas que durante el período estival aprovechan sus ratos de ocio para disfrutar del sol en las playas. Para evitar las interminables caravanas de coches, que merecieron duras críticas el año pasado, se dará un nuevo impulso a los trabajos en los accesos a la ciudad. Los cortes de tráfico previstos para febrero tiene por objeto posibilitar la construcción de los dos pasos elevados de A Pasaxe, que abrirán al tráfico a lo largo del mes de junio.

La plaza del Humor sufre las agresiones constantes de los gamberros

Los vecinos exigen que se cumpla la ley para evitar el vandalismo nocturno

La historia se repite cada fin de semana. El mobiliario urbano sufre las arremetidas de los gamberros nocturnos que se ensañan con papeleras, contenedores y bancos, e incluso con los vehículos aparcados en las zonas de copas de la ciudad.

Los planos de la actuación prevista para el monte de San Pedro muestran en detalle

Las baterías se convertirán en un espacio cultural con la construcción de un teatro

La batería de costa del Monte de San Pedro ya no es militar. Ahora es municipal y pronto será cultural. La firma Javier Padín se encargará de plasmar sobre 200.000 metros cuadrados de zona verde el deseo del gobierno local, que pretende recuperar para la ciudad este espacio desconocido y convertirlo en uno de los principales centros atracción.

Estudiantes de infantil y primaria asisten a un espectáculo en el espacioso salón de actos del colegio

La Grande Obra de Atocha celebra el 75 aniversario de su fundación en A Coruña

El colegio católico La Grande Obra de Atocha se caracteriza, sobre todo, porque su historia es completamente coruñesa. El centro nació a principios de siglo del gran cariño que el sacerdote Baltasar Pardal Vidal sentía por el barrio de Atocha, que por aquel entonces sufría una grave situación marginal. Ahora, durante la celebración de su 75 aniversario, La Grande Obra de Atocha puede enorgullecerse de ser uno de los principales centros educativos de la ciudad herculina.

Andrés Díaz (en el centro) trató de correr el Campeonato Gallego sin el dorsal reglamentario | M. Codesido

Un juez prohíbe a Andrés Díaz correr los 1.500 en A Coruña

Los Campeonatos Gallegos de atletismo en pista cubierta finalizaron ayer en un escándalo, ya que un juez de dicha competición no permitió la participación del olímpico coruñés Andrés Díaz en la prueba de los 1.500 metros. Según el atleta todo comenzó por los dorsales dispuestos por la organización del Campeonato de Galicia en pista cubierto: "No era el reglamentario y me tapaba la publicidad de mi equipo, así que opté por sacarlo y correr sin él". Fuentes de la Federación aseguran que el juez árbitro se ajustó al reglamento y lamentaron que el atleta mantuviese una actitud intransigente.