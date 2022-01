Hace 25 años: Tributo a Sir John Moore y los vecinos defienden Las Esclavas

El periódico del 16 de enero de 1997 abría con la tractorada contra la supertasa láctea; el IPC, que en 1996 fue del 3,2%, dos décimas por debajo de la previsión del Gobierno y la defensa de Las Esclavas por parte de los vecinos.









Los vecinos de Riazor iniciarán una campaña contra la venta de Las Esclavas

Los vecinos de la asociación Riazor-estadio preparan su último cartucho para evitar que el colegio de Las Esclavas del Sagrado Corazón se venda y con ello se elimine el servicio docente y religioso que venía prestando al barrio durante los últimos años. El próximo lunes la asociación hará público su programa de actividades entre las que se incluirán charlas de concienciación entre los residentes en el barrio y los propios padres de los alumnos del centro, movilizaciones y también entrevistas con distintas autoridades para buscar apoyos a su objetivo, evitar la desaparición de la iglesia y el colegio.





La cárcel y el Papagayo, cauces por los que discurre la droga en Monte Alto

La delincuencia en el barrio de Monte Alto discurre irremediablemente entre los cauces del Papagayo y la Prisión Provincial de La Coruña, aunque numerosos son también los afluentes que se encuentran en esta zona de la ciudad. "Mientras no derriben el Papagayo tendremos que sufrir el problema de la droga. Este punto y la plaza de España están muy relacionados y si no se elimina uno no desaparecerá el otro", asegura Antonio Gómez Bellón, presidente de la Asociación de Vecinos de monte Alto. La Policía Nacional atendió 510 denuncias de hechos delictivos en el barrio, lo que representa el 5,36% de los registrados en toda la ciudad. La ronda de Monte Alto y las calles Santa Cecilia, Rijo, Faro, Oriente y Víctor López Seoane son algunos de los puntos negros, además de los conocidos arcones de la calle Orillamar.





La Coruña, elegida para estudiar el impacto de los grandes hipermercados

La Coruña es una de las siete ciudades piloto elegidas por el Observatorio de Distribución Comercial para elaborar un estudio sobre el impacto que ha acarreado al comercio la implantación de las grandes superficies comerciales. Las otras ciudades son Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Las Palmas y Logroño.









Cuatro asociaciones coruñesas se unieron para rendir tributo a sir John Moore

La ciudad herculina tributa su enésimo homenaje al general sir John Moore. Exactamente 188 años después de haber caído en el fragor del combate en La Coruña, cuatro asociaciones de marcada raigambre coruñesa rinden homenaje al jefe de las fuerzas británicas en la cruenta batalla de Elviña. Los miembros de las asociaciones culturales Amigos de Sir John Moore, Armada Invencible, Orden de Caballeros de María Pita y Royal Green Jackets de La Coruña secundaron al embajador británico en España, David Brighty, en el emotivo acto de descubrimiento de tres placas en honor del recordado general.





Cerviño y Luis Vázquez entrarán mañana en el grupo de Gobierno de Oleiros

La corporación oleirense celebrará mañana la primera sesión plenaria de carácter extraordinario convocada por la alcaldesa, Esther Pita Pita, tras la firma del pacto entre el grupo independiente de Alternativa dos Veciños y el PSdeG-PSOE de Oleiros por el que Francisco Cerviño y Luis Vázquez entrarán en el grupo de gobierno. En la sesión comparecerán ediles del equipo de gobierno a petición del PP para explicar cuestiones relacionadas con sus áreas de responsabilidad.





El Juan Canalejo fue el hospital español que más trasplantes cardíacos realizó en el 96

El Complejo Hospitalario Juan Canalejo de La Coruña se situó el año pasado a la cabeza de los hospitales españoles en trasplantes de corazón. En el centro coruñés se realizaron durante 1996 un total de 43 intervenciones de este tipo, dos más que en el hospital Puerta de Hierro y ocho más que en el Valdecilla. De acuerdo con la memoria de trasplantes presentada ayer también en el balance total de los trasplantes efectuados en el Juan Canalejo ocupa una posición privilegiada ya que, con 188 operaciones, sólo fue superado por la Fe de Valencia, donde se practicaron 219. El coordinador de este tipo de intervenciones en Galicia, José García Buitrón, anunció que el complejo hospitalario comenzará en breve un programa experimental con corazones de cerdo.









Bebeto: "Estoy deseando pisar el césped de Riazor"

Ocho meses han pasado desde que la familia Gama de Oliveira abandonaba la ciudad de La Coruña; ocho meses que Bebeto y los suyos han pasado entre Brasil y Sevilla. La afición no olvida al que durante cuatro años fue su ídolo y él tampoco olvida a la "torçida" blanquiazul. El azar del sorteo copero ha querido que el astro brasileño volviera al "pequeño Río" y, antes de partir con sus compañeros a realizar el paseo de rigor aprovechó para departir con algunos amigos que lo fueron a saludar, entre ellos Donato.