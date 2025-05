La fiesta era la protagonista, por partida doble, de El Ideal Gallego tal día como hoy en el año 2000. El periódico abría con la Festa dos Callos de Cambre, hasta donde se desplazó un millar de personas para disfrutar de más de 300 kilos de este producto. La otra fiesta fue la de la Federación de Peñas en la calle de la Estrella para celebrar que el Deportivo había ganado la Liga. La actualidad en 1975, hace ahora cincuenta años, también tenía que ver con el Dépor, puesto que la reforma de Riazor era uno de los puntos clave del Plan Trienal de Actuaciones Municipales, sobre el que discutieron los concejales durante un par de horas. El proyecto preveía destinar cincuenta millones de pesetas para la reforma del estadio y para construir la tribuna cubierta.

Portada 29 mayo 2000

Hace 25 años | Romería blanquiazul por el título de Liga y Festa dos Callos en Cambre

La calle de la Estrella se vistió de blanquiazul para albergar la romería que la Federación de Peñas del Deportivo organizó para festejar el título de Liga cosechado hace una semana por el conjunto coruñés. Las agrupaciones de aficionados querían que fuera una jornada grande y lo consiguieron gracias a los más de mil herculinos que se acercaron por la Estrella para disfrutar de un entrañable día. El único inconveniente fue la lluvia, aunque tampoco resultó motivo para que la gente se retrajera de acudir a la romería. Aun así fueron casi seis horas de diversión. Jóvenes, mayores, niños, padres, abuelos… Familias enteras de deportivistas quisieron pasarse por la céntrica calle coruñesa para departir un rato sobre el éxito logrado por el conjunto blanquiazul. Y cómo no, si del Deportivo se habla, el tema de los fichajes fue uno de los más escuchados en el transcurso de la jornada. Catanha, Hasselbaink, Zidane, Batistuta, Rivaldo, Ronaldo… Fueron muchos los nombres que allí sonaron y que la parroquia blanquiazul desearía que Augusto César Lendoiro trajera a Riazor.



Pero no fue el único punto de una jornada marcada por la fiesta. Más de 300 kilos de callos, 15 cazuelas y más de mil asistentes fue el balance de la cuarta edición de la Festa dos Callos que organizó el Ayuntamiento de Cambre, a través de la Concejalía de Cultura y con la colaboración de la Asociación de Amas de Casa de esta localidad. A pesar de que la lluvia de la mañana no invitaba a la asistencia, los vecinos no dudaron en acercarse a la explanada del campo de la feria.

Portada 29 mayo 1975

Hace 50 años | Cincuenta millones para la tribuna cubierta de Riazor

Dos horas y media estuvieron reunidos los concejales con el alcalde, para estudiar y dar su parecer sobre el Plan Trienal de Actuaciones Municipales, a la vista del anteproyecto repartido entre los miembros de la Corporación. Únicamente un punto fue discutido: los cincuenta millones de pesetas que se prevén invertir en la construcción de la tribuna cubierta del estadio de Riazor. Es la misma cantidad que, por ejemplo, se destina a la ampliación y mejora del aeropuerto de Alvedro. En realidad, la reunión de ayer habría que calificarla casi como una primera toma de contacto con un material de trabajo que será estudiado en los próximos días. En cuanto al estadio de Riazor, esos cincuenta millones serían para la primera fase, que comprendería la nueva tribuna cubierta, oficinas, gimnasios y nuevos vestuarios. Las otras fases supondrían cubrir la tribuna general y otras zonas. La capacidad que se daría a la tribuna sería de seis mil localidades.