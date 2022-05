Hace 25 años: El Puerto vincula el muelle exterior al Palacio del Carbón y el Depor, a por Djalminha

El periódico del 13 de mayo de 1997 llevaba a portada el empate del Deportivo ante el Valencia, la advertencia de la Autoridad Portuaria de que sin Palacio del Carbón no habrá puerto exterior y la intención de Beiras de gobernar en solitario si los socialistas no pactan con el BNG.









Sin Palacio del Carbón no habrá puerto exterior, advierte la Autoridad Portuaria

La Autoridad Portuaria ha encajado sin sobresaltos el contundente golpe del alcalde. Francisco Vázquez expresó el pasado viernes la "total oposición" del Ayuntamiento a la construcción del Palacio del Carbón en el muelle del Centenario. Entre las altas instancias del puerto esta reacción del primer edil se veía venir, por lo que no ha sorprendido demasiado. La Autoridad Portuaria argumenta que el estado sólo asumiría la financiación de la construcción de los muelles exteriores si aprecia un crecimiento en el tráfico de mercancías en los próximos años. Si no se produce ese aumento, no tendría sentido plantear que se amplíen las instalaciones, entiende el puerto coruñés. Y, para que se dé el referido incremento, tendrían que construirse, necesariamente las instalaciones para el manejo de carbón de importación en el muelle del Centenario.





Una mujer aparece muerta en un lavadero en Feáns

Una mujer de 66 años de edad apareció muerta ayer por la tarde en las aguas de un lavadero vecinal en la parroquia de Feáns. La fallecida fue localizada por su marido después de varias horas de búsqueda. Tras regresar del trabajo, comprobó que su mujer no estaba en casa y poco después empezó a preguntar por ella y a recorrer las inmediaciones para encontrarla en las aguas de un lavadero cercano a la vivienda. "No sabemos si se acercó al agua para lavar y le dio algo o si se cayó al agua y se ahogó", comentó abatido a un familiar.









Sobreseída la denuncia por un incendio en el pabellón



El juzgado de instrucción ha puesto fin (temporalmente) a las diligencias previas instruidas con ocasión del incendio del pabellón municipal de deportes de Riazor, suceso acaecido el 23 de octubre de 1996. El juez tiene constancia de que los hechos ocurrieron pero, según informaron desde la asesoría jurídica del Ayuntamiento, no ha podido establecer quién ha sido el responsable o los responsables del suceso, por lo que no ha emitido sentencia alguna. No obstante, proseguirán las investigaciones para esclarecer los hechos.









Brais Pérez Pallas fue elegido nuevo Míster Coruña

Se llama Brais Pérez Pallas. Tiene 20 años y mide 1,85 de altura. Es desde el sábado el nuevo Míster Coruña. Simpático, agradable y según la directora de la agencia "Modelos Galicia", de Gloria Lago, encargada de su preparación, "un muchacho buenísimo, con muchas posibilidades en el mundo de la pasarela". Tras este primer paso del que ha salido victorioso, el viernes se enfrentará en Porriño a la elección de Míster Galicia, una prueba que le acercará más al título de Míster España, que actualmente posee otro coruñés, José Ramón Vilar.









A por Djalminha

No podía ser de otra forma. Cuando el Deportivo pone el ojo en un jugador (especialmente si se trata de un brasileño) suele acertar con la bala. Luizao es ya jugador del club coruñés para las próximas siete jornadas y estará en La Coruña antes del fin de semana. Han sido días de intensas reuniones pero el acuerdo quedo definitivamente cerrado ayer, madrugada en España. Pero la cadena continúa. El Deportivo ejecuta la opción que tenía sobre Luizao pero trabaja en lograr un derecho similar sobre Djalminha, uno de los fijos en la selección de Mario "Lobo" Zagalo. En esta segunda operación podría entrar también Renaldo, quien parece interesar al Palmeiras para incorporarse de inmediato. En otro orden de cosas, el Deportivo empató 1-1 con el Valencia, para conseguir un punto sin apenas valor.