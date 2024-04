Hace 25 años | Monte Alto pide un centro para maltratadas en la cárcel y Fenosa presenta un coche con enchufe

El periódico del martes 20 de abril de 1999 destacaba como noticias principales el vigésimo aniversario de la primera corporación democrática, la presentación de un coche ecológico en A Coruña y los turnos de noche en las obras a los accesos en respuesta a las críticas.

Los vecinos de Monte Alto piden que la cárcel acoja un centro para mujeres maltratadas

La asociación de vecinos de Monte Alto ha acordado solicitar al Ayuntamiento que la antigua cárcel acoja un albergue para mujeres maltratadas, en caso de que Interior transfiera las instalaciones. "Es un problema que se registra con cierta frecuencia en el barrio y la ciudad carece prácticamente de centros para atender a estas mujeres", señala el secretario de la asociación, Xosé Luis López Ciprián. Además d ela residencia, demandan la creación de locales para ensayos de los grupos musicales juveniles, salas para conciertos y exposiciones y pistas deportivas.

Un coche con enchufe

Un coche con motor de corriente continua, con 20 kilovatios de potencia máxima; sin embrague, sin cambio y con un botón para poner la marcha atrás; recargable en cualquier enchufe, como los de casa; que no hace ruido, que no contamina... Y no es un juguete, sino un proyecto de futuro. Unión Fenosa y el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) presentaron ayer en María Pita el primer vehículo eléctrico con una filosofía ecológica y de bajo consumo pensado para la ciudad. Algunos, como el portavoz del gobierno municipal, Javier Losada, ya lo han probado. Alcanza una velocidad máxima de 91 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 75 kilómetros.

Calle Falperra en 1999

El Ayuntamiento contrata la demolición de tres edificios en la Falperra

El Ayuntamiento ha sacado a concurso la demolición de tres inmuebles de la calle Falperra. Concretamente en los números 50, 52 y 54, con un presupuesto de 4,1 millones de pesetas.

Couceiro recibió el galardón en una cena en el Club Financiero

Couceiro recibió el título de "coruñés destacado"

El conselleiro de Industria, Antonio Couceiro Méndez, recibió ayer el título de "personaje destacado por sus servicios a la comunidad", un galardón que otorga el Rotary Club a los coruñeses que han contribuido al desarrollo de la ciudad. Durante una cena de homenaje celebrada en el Club Financiero, el presidente de los rotarios, Enrique Vicols Fernández-Miranda, entregó el premio a Antonio Couceiro, de quien destacó su importante papel en la defensa de Galicia y, especialmente, de A Coruña.

Estado de las obras del aparcamiento de Salgado Torres

La plaza del Cómic costará 70 millones

La comisión de gobierno aprobó el proyecto de la plaza del Cómic y las bases del concurso para su adjudicación, con un presupuesto inicial de 69,6 millones. El nuevo espacio contará con una zona ajardinada y mobiliario urbano. Posteriormente se instalarán figuras de héroes de los tebeos.

Jaime Meilán, Enrique Marfany, Gonzalo Vázquez Pozo, Joaquín López Menéndez y Domingos Merino

Vigésimo aniversario de la primera corporación democrática

Veintidós ediles de la que fue la primera corporación municipal de la democracia se reunieron en el Club Financiero para conmemorar el vigésimo aniversario de los comicios locales celebrados tras la muerte de Franco. Domingos Merino Mejuto, primer alcalde de la ciudad después de la dictadura, subrayó que la corporación salida de las urgas en 1979 es "la más plural que tuvo A Coruña y un ejemplo de democracia, tolerancia y convivencia". Durante aquel mandato, sucedió a Merino en la Alcaldía Joaquín López Menéndez, quien destacó el amor que todos los ediles sentían por A Coruña. Allí estuvieron también el entonces presidente de la Diputación, Enrique Marfany, y los ediles Gonzalo Vázquez Pozo, Jaime Meilán Gil, Antonio Campos Romay, Margarita Vázquez, Enrique Fernández Mosquera, Juan López Pita, Pura Barrio Val, Pilar Valiño Pérez, Pastor López, Enrique Carreira Mosquera, María Jesús Porteiro Tuñas, Javier Lillo García Cano, Rubén Sanjulián Ballesteros, Luis Ripoll García, José Manuel Rey Pichel, Emilio Quesada Zato, Alfonso Mallo, Roberto Luis Moskowich Spiegel-Pan y Segundo Pardo-Ciórraga y Santos.