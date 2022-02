Hace 25 años: Del galés a Aragonés y llega el Entroido

El periódico del 8 de febrero de 1997 destacaba como temas principales la salida de Toshack del equipo tras el partido contra el Celta, la llegada del Entroido a La Coruña y el título de Miss Simpatía para la coruñesa Dolores Pérez.





Tranvías establece 160 combinaciones en sus líneas para trasbordos gratis

El gerente de la Compañía de Tranvías, José Prada, explicó que el trasbordo gratuito se implantará en algunas líneas de autobús antes del verano y que no podrá generalizarse hasta finales de año, debido a la complejidad del proyecto, que requiere para su funcionamiento de la tecnología más avanzada. El sistema se aplicará de manera paulatina, afectando en primer lugar a las líneas de bus que llegan hasta la Universidad (24 y especiales) y a las que conectan el centro urbano con zonas periféricas (como Pocomaco, Feáns y Mesoiro, por donde circulan las líneas 17, 23 y 23A). La Compañía de Tranvías ha establecido 160 combinaciones posibles de trasbordo gratuito entre todas las líneas y varias restricciones. En este sentido, no se podrá trasbordar en la misma línea, para evitar viajes de ida y vuelta.









El Ayuntamiento ordena la aplicación de la antirrábica a todos los perros

Ya hay acuerdo para aplicar la previsiblemente polémica Ordenanza de Tenencia de Animales. La concejala de Asuntos Sociales, Marian Ferreiro, se reunió ayer con representantes de la Sociedad Protectora de Animales, Amigos de los Animales, el Colegio de Veterinarios y las clínicas de animales para estudiar el contenido de esta normativa y sus posibles modificaciones. Como primera medida se ordenó incluir la obligatoriedad de aplicar a los perros la vacuna antirrábica.





Gabriel de Llano obtiene por estrecho margen la presidencia del Náutico

La asamblea del Real Club Náutico de La Coruña eligió en la tarde de ayer a su nueva junta directiva. Tras tres horas de votación fue elegido presidente para los próximos cuatro años Gabriel de Llano Morales. Hacía 14 años que no se presentaba ninguna candidatura que compitiese con la de Aurelio Fernández, presidente saliente. Entre los proyectos de la nueva dirección se encuentran abordar la instauración del voto por correo y actualizar los estatutos de la entidad, que no se han reformado en dos décadas.





Los placeros de San Agustín rechazan el centro comercial

Los placeros de San Agustín reafirmaron su rechazo al proyecto de Zona Comercial Obelisco de convertir la plaza de abastos en un moderno centro comercial. Las elecciones para renovar la junta directiva de la asociación de vendedores dieron la victoria a la candidatura opuesta al plan, con Javier Fontenla Borrazás, Alberto Paradela Cid y David Iglesias Calviño.









Un momo rodeado por los ingredientes del cocido abrió el Entroido

Las calles coruñesas se llenaron ayer de disfraces, colorido y música para celebrar la apertura oficial de las fiestas de carnaval de este año que hoy tendrán uno de sus días más grande y que son de las más populares entre los ciudadanos. Un bufón de vivos colores y gran sonrisa presidirá este año las fiestas de Carnaval de la Ciudad de La Coruña acompañado de viandas como "cacheira" o chorizos o unas botellas de vino recordando la importancia de la faceta gastronómica de las fiestas.









La coruñesa Dolores Pérez, elegida Miss Simpatía por sus compañeras

La coruñesa Dolores Pérez Fernández, que ostenta las bandas de Miss Coruña y Miss Simpatía, consiguió el pasado jueves un nuevo título en la gala previa al certamen de Miss España 97. Dolores fue elegida por sus compañeras, las otras aspirantes al certamen, que consideraron que la representante coruñesa era la más adecuada para llevarlo. La joven agradeció el voto a sus compañeras y aseguró que "esta es la banda más bonita del certamen".









Del galés a Aragonés

Fulminante. Toshack se va. A rey muerto, rey puesto. Luis Aragonés Suárez será el próximo entrenador del Deportivo de La Coruña --en principio-- las temporadas 1997-98 y 1998-99. El presidente, Augusto César Lendoiro, acudió ayer a Madrid para cerrar el acuerdo, al que solo le quedaban algunos aspectos económicos por pactar. El técnico ha puesto como condición "sine qua non" no tomar las riendas del Deportivo hasta la próxima temporada. Mientras Aragonés no pueda sentarse en el banquillo, el club ofrecerá a Carlos Ballesta la dirección del equipo.