Hace 25 años: Firmas contra el muelle carbonero y Perillo, campeón senior de regatas

El periódico del 28 de abril de 1997 llevaba a portada la reunión entre Clinton y Aznar y los avances en los programas políticos de los partidos gallegos.









Los coruñeses respaldan la campaña de firmas contra el muelle carbonero

La campaña de recogida de firmas contra las instalaciones de un gran muelle carbonero en La Coruña logró una respuesta muy positiva por parte de los coruñeses, según confirmó ayer una portavoz de la asociación de vecinos Oza-A Gaiteira. La coordinadora antidescargas instaló durante todo el día de ayer una mesa en Los Castros y en la calle Real con el fin de animar a los ciudadanos a unirse en contra de este proyecto portuario que tan sólo por la mañana recogió más de 500 firmas.





El Deportivo podría rechazar el campo de entrenamiento de la Torre

El Deportivo todavía no tiene una opinión, oficial, sobre la propuesta que anunció el Ayuntamiento y que se refiere a la construcción de un nuevo campo de entrenamiento y otras instalaciones para uso del club coruñés, en los terrenos de la Torre. Los miembros del consejo de administración no tienen todavía esa propuesta en el club. Prefieren esperar antes de opinar, aunque no parece que ese ofrecimiento palie sus problemas.









Rivaldo, el único capaz de destrozar el mito de Bebeto

Quizá no acabe de convencer a todos. Tal vez haya pasado poco tiempo en los brazos del deportivismo como para lanzar campana alguna al vuelo. Pero no cabe duda de que, si alguien hay capaz de destrozar todas las marcas del Deportivo en cuanto a goles, Rivaldo es el primero de esa hipotética lista. Bebeto es, hasta el momento, la imagen a venerar. El bahiano dejó a su paso por el Deportivo una estela de éxitos, un listón cercano a las estrellas y varios retos para quien se atreva a desafiar su reinado. Es el máximo boleador, con 88 tantos, seguido de Pahiño, con 44, y Franco, con 42. Rivaldo lleva 20.









El Club de Regatas Perillo revalida su título de campeón de España senior

El Club de Regatas de Perillo volvió a proclamarse campeón de España senior de bateles por segundo año consecutivo, en esta ocasión en la localidad cántabra de Castro Urdiales. Ésta es la primera vez que una tripulación gallega consigue dos títulos nacionales consecutivos. El año anterior, los de Perillo ya habían logrado el primer título nacional para el remo gallego en treinta años.