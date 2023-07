Hace 25 años: Fiesta con famosos en la inauguración de la discoteca "Models" de A Coruña

Hace 100 años:

Hay que higienizar el lenguaje, es decir, el soez, aquel que las gentes mal criadas no han sabido o no han querido

modificar. Nos referimos a los empleados que trabajan en el aseo de la vieja Plaza de Abastos, que no cuidan de evitar

que las personas honradas y decentes escuchen sus frases mal sonantes. El alcalde, valiéndose de los guardias que

prestan servicio en aquel lugar, podría evitar que los niños y vecinos de las casas próximas se viesen molestados a diario, teniendo que escuchar a la fuerza la fraseología repulsiva de esos empleados.