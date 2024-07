Hace 25 años | La Familia Real británica en A Coruña y reconstrucción de "El Palomar"

Golpe de efecto del "grupo" de oposición municipal | Por falta del "quorum" necesario no se pudo celebrar el Pleno municipal

extraordinario convocado para las diez de la mañana de ayer. Después de media hora de espera reglamentaria el alcalde levantó la sesión y la convocó de nuevo para la mañana del miércoles a la misma hora. En el salón de sesiones estaban con el alcalde los

tenientes de alcalde Liaño, Quesada, Lasheras, Meilán, García-Baquero, Ripoll, Fernández López y la concejala Berta Tapia. No

asistieron, pues, trece miembros de la Corporación. Achacar a la casualidad, al alzar, a las enfermedades o al buen tiempo que

disfrutamos esta significativa ausencia de trece miembros de la Corporación sería una puerilidad por nuestra parte. Puede que

alguno de los que no asistieron se encuentre enfermo, de vacaciones fuera de la ciudad o de viaje. Pero no nos parece posible

atribuir todas estas ausencias a causas fortuitas.