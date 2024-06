Hace 25 años | Días movidos en las playas de A Coruña y gran subasta de armas

El Ideal Gallego del 20 de junio de 1999 llevaba a su portada que los comerciantes quieren crear un bulevar en la calle Rúa Nueva; la apertura del cruce de San Cristóbal se retrasa otro mes; el Deportivo, obligado a ganar al Madrid; toma posesión el obispo auxiliar de Santiago; el BNG de Carral se niega a pactar con los socialistas; el Gobierno invertirá 4.000 millones en el puerto coruñés; críticas de los ciudadanos a los precarios accesos al monte de San Pedro; la primera semana de vigilancia en las playas termina con 44 intervenciones; y Manuel Pose atribuye su ascenso en Arteixo al descontento vecinal con la oposición.

Las obras de canalización del río se demorarán al menos durante otro mes | Gago

La canalización del Mesoiro retrasa un mes la apertura del cruce de San Cristóbal

El puente de As Pías (Ferrol) se reconstruyó en tres meses, tantos como han transcurrido desde que se inundó la salida de la ciudad por la avenida de San Cristóbal y comenzaron los trabajos para reabrirlo al tráfico. La primera fue una obra de envergadura; la segunda también, pero de menor relevancia. Y esto es lo que no entienden los vecinos de O Birloque y Matogrande, que desde marzo sufren las consecuencias: el desvío de la circulación altera la tranquilidad de ambos barrios y no ven que los trabajos tengan fin.

Protección Civil rescató a un bañista y trasladó a dos al hospital en cinco días

Los voluntarios de Protección Civil debutaron co éxito en el primer día de la campaña de salvamento en las payas, pues la misma jornada en que se inauguró el servicio resctaron a un bañista que se estaba ahogando en aguas de Santa Cristina. Desde el pasado martes, en solo cinco jornadas, han realizado 44 intervenciones, dos de ellas han sido traslados urgentes de personas a centros hospitalarios.

Los residentes en la calle Florida se han acostumbrado a los nuevos depósitos de basura | Torrecilla

Los vecinos de la calle Florida ya utilizan el contenedor subterráneo

Los vecinos de la calle Florida ya utilizan el contenedor subterráneo de basura que la concejalía de Medio Ambiente instaló, a modo de prueba, para eliminar los depósitos de superficie.

Los 628 lotes estarán expuestos al público a partir de mañana en el cuartel de Lonzas | Gago

La Guardia Civil subastará el próximo sábado más de seiscientas armas

Un total de 628 armas estarán expuestas al público en el cuartel de la Guardia Civil de Lonzas a partir de mañana y hasta el próximo viernes. Los interesados en adquirir alguno de los lotes, compuestos por escopetas, carabinas, rifles, pistolas y revólveres deberán recoger el pliego de condiciones entre las nuevo de la mañana y las dos de la tarde.