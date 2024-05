Hace 25 años | Críticas por las obras del parking de As Lagoas y cinturón negro para el alcalde

El periódico del jueves 6 de mayo de 1999 llevaba a portada la petición de la Xunta a Iberia de responsabilidades por la supresión de vuelos, el apoyo de Unión Fenosa al Xacobeo y el respaldo masivo al paro de los MIR en Galicia.

Los vecinos critican el retraso en el "parking" de As Lagoas

Los vecinos y el gobierno local no se ponen de acuerdo sobre la apertura del aparcamiento subterráneo de As Lagoas. Los residentes en la zona critican el retraso de su entrada en servicio, mientras que los propietarios de las plazas pueden utilizarlo. Los afectados han criticado desde un principio las obras de construcción, por el tiempo que se ha empleado. Por si fuera poco, desde hace meses ven cómo el "parking" está acabado y cerrado, la plaza pública ajardinada y todo preparado para que entren los coches pero no lo hacen. Todo ello ha enrabietado a los usuarios, que han lanzado sus quejas contra María Pita.

Páramo insiste en el traslado de la bajura a Oza

El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Páramo Neyra, demostró sobre el terreno que los planteamientos que han alegado los pescadores de bajura para oponerse al traslado a la dársena de Oza no se ajustan a la realidad. "Aquí no hay servicios ni posibilidad de crearlos", indicó en alusión a la falta de suministro (luz, agua, teléfono y combustible) que caracteriza a la Dársena. "Esta situación cambia en el caso del uso deportivo puesto que estas embarcaciones necesitan menos infraestructuras", señaló.

Las milicias regresan a la ciudad

Regresan las milicias urbanas que entre 1762 y 1814 patrulolaron la ciudad y salvaguardaron a los vecinos de maleantes y delincuentes. Sombrero de tres picos, traje con casaca y calzón componen el univorme que los policías locales de ahora vestirán en la presentación de la recuperada fuerza de seguridad. Será también esta guardia de gala la que acompañe a las autoridades en la celebración de la Función del Voto y aquellos actos solemnes de la corporación.

El Juan Canalejo cierra un quirófano tras detectar aspergillus

La gerencia del hospital Juan Canalejo de A Coruña informó ayer del cierre del quirófano número 3 de la planta quinta al haberse apreciado una pequeña colonia del hongo aspergillus. La presencia del hongo se detectó durante una de las monitorizaciones periódicas que lleva a cabo el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital en el área quirúrgica. Con el cierre y la limpieza exhaustiva el Juan Canalejo cumple con el protocolo previsto para garantizar la seguridad de los pacientes y el personal del centro.

La Federación Española de Judo concederá el cinturón negro al alcalde

El presidente de la Federación Española de Judo concederá a Francisco Vázquez, alcalde de A Coruña, un simbólico cinturón negro de esta disciplina deportiva en reconocimiento a su apoyo en la promoción de esta práctica ceportiva desde su llegada a la Alcaldía. El acto tendrá lugar el domingo, en la jornada del Trofeo "Miguelito" en el Coliseo.