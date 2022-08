Hace 25 años: Coches de todas las épocas en María Pita y Rivaldo dice que quería irse

El periódico del 16 de agosto de 1997 llevaba a portada las declaraciones de Rivaldo, que asegura que fue él quien quiso irse al Barcelona, y el 50 aniversario de la coronación de "A Virxe da Barca".

Mocedades en la playa de Riazor/Pedro Puig

Mocedades y Rocío Jurado dieron un "Gran Guateque"

Las Fiestas María Pita 97 llegaron ayer a la playa de Riazor, que una vez más se convirtió en el escenario donde actuaron el grupo musical Mocedades y la tonadillera Rocío Jurado. En torno a las diez de la noche el público coruñés, en su mayoría de mediana edad, empezó a reunirse en la céntrica playa para recordar su música favorita, a través de Mocedades, del que solo quedan dos componentes de su formación origial. El concierto terminó con la actuación de la tonadillera, que cautivó a sus seguidores con las canciones de siempre.

X Rally Teresa Herrera de autos historicos/Gago

Coches de todas las épocas se concentran en María Pita

Cuarenta y ocho automóviles antiguos se dieron cita ayer en la plaza de María Pita con motivo del X Aniversario del Rallye Teresa Herrera de autos históricos que se celebra hoy y mañana. La concentración de autos, dirigida por Teodoro Cefin, partió para Finisterre a las once de la mañana. De los vehículos concentrados destacaron los modelos Citröen Cinco Caballos del año 1925 y el Renault NN de 1926, además del auto de mayor antigüedad: un Citröen denominado "culo de huevo" de 1921.

Rivaldo, muy sonriente en la presentación/Albert Olive

Rivaldo asegura que fue él quien quiso irse

Vitor Rivaldo Barbosa Ferreira se convirtió ayer en jugador del Fútbol Club Barcelona para los próximos seis años, después de alcanzar un acuerdo definitivo, por lo que percibirá un total de 2.972 millones de pesetas --412 millones libres de impuestos por cada una de las temporadas--, además de una bonificación de quinientos millones por haber elegido la opción azulgrana. La cláusula de rescisión será de 15.000 millones de pesetas. El jugador manifestó, en el acto de su presentación, que "hay que aprovechar las oportunidades que se te presentan en la vida". "Hablé con Augusto César Lendoiro y, como no me podían igualar la oferta del Barcelona, le comuniqué que me inclinaba a jugar en el equipo azulgrana", explicó. "Yo dije que si abandonaba el Deportivo era para jugar aquí", concluyó.