El cambio de ubicación de la Casa de las Plantas, que estaba prevista en Eirís y que se construiría en el monte de San Pedro, era una de las noticias del periódico tal día como hoy hace 25 años. La foto de portada era para Francisco Vázquez, al que Touriño recomendaba que se conformase con presentarse al Senado porque el partido no solicitaría excepciones al reglamento de incompatibilidades. En 1974, era noticia la visita del delegado de Información y Turismo a los locales de la agrupación Aturuxo y, en 1949, la atención se centraba en el portero del Deportivo, Juan Acuña, y su traspaso al Real Madrid. Hace cien años, el 30 de noviembre de 1924, El Ideal Gallego informaba de la suscripción popular para conseguirle un brazo artificial a Millán Astray.

Portada 30 diciembre 1999

Hace 25 años | La Casa de las Plantas se trasladará de Eirís al monte de San Pedro

La Casa de las Plantas, lo que era solo un proyecto, se trasladaba del vivero de Eirís al monte de San Pedro. El motivo de la mudanza, aún antes de empezar la obra, no es otro que el espacio. El alcalde considera que la zona elegida en un principio se queda pequeña por el plan y por eso se ha tomado la determinación de llevarlo allí por donde la superficie no es un problema. En la decisión de Francisco Vázquez influyó, también, la visita que hizo a Londres, en donde unos jardines cautivaron al alcalde, que ha creído conveniente redefinir el proyecto inicial.



La foto de portada del periódico de ese día era también sobre una noticia de Francisco Vázquez, al que Touriño recomendaba que se conformase con presentarse al Senado puesto que el partido socialista gallego no solicitaría ninguna excepción al reglamento de incompatibilidades. Como mucho, podría ir en las listas al Senado por la provincia de A Coruña. Por su parte, el alcalde le contestaba que se equivocaba al impedir que los regidores locales y los portavoces municipales ocupasen un escaño en el Congreso de los Diputados, algo que, según Vázquez, favorecerá a otros partidos.

Portada 30 noviembre 1974

Hace 50 años | El delegado de Información y Turismo, en la agrupación Aturuxo

Don Carlos Espinosa Feijóo, delegado de Información y Turismo en La Coruña, visitó las modernas instalaciones de la Agrupación Folklórica “Aturuxo”, siguiendo su deseo de ponerse en contacto con lo más representativo del folklore de Galicia. Fue recibido por la junta y los componentes de dicha agrupación, con sus trajes regionales. En nombre de todos, dio la más cordial bienvenida el presidente señor Trillo, que recordó con emoción a don Perfecto Feijóo, abuelo del señor Espinosa.



Era noticia también la junta general de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Universitario, celebrada en el salón de actos de la Cámara de Comercio. La nueva junta directiva quedó constituida con Ramón Juega Rúa como presidente, con Manuel Vidán como tesorero y José Luis Rodríguez Fuentes como vicepresidente.



Contaba el diario en sus páginas la celebración, con el tradicional pavo, del Día de Acción de Gracias por parte del Club de Jubilados de Norteamérica, una asociación muy peculiar integrada por emigrantes que hicieron su “América” en los Estados Unidos, con más de cien socios y presidido por José Prego.

Portada 30 noviembre 1949

Hace 75 años | Acuña, de regreso, niega su traspaso al Real Madrid

El portero deportivista Juan Acuña regresaba a la ciudad desde Madrid y también a los entrenamientos con gran mejoría en la lesión de hombro que arrastraba. El guardameta explicaba que tuvo mala suerte en el gol recibido en Chamartín y negaba el traspaso al club “merengue” diciendo que no había “absolutamente nada”. “Yo estoy muy a gusto en La Coruña y en el Deportivo, pero no puede olvidarse que soy profesional, que la vida activa de un futbolista es corta y que conviene no desaprovecharla”, afirmaba.



Informaba también el diario de dos sucesos: de los ataques del Barbro, un joven de 29 años de Bilbao que se dedicaba a subirse al tranvía en Puerta Real para luego dedicarse a robar relojes, y de otro en el que una niña, de cuatro años, había sido mordida por un gato, en la calle de San Pedro, aunque se encontraba leve.

Portada 30 noviembre 1924

Hace 100 años | Suscripción popular para un brazo para Millán Astray

El alcalde Victoriano Suances escribía al coronel Millán Astray para comunicarle que, en virtud del acuerdo tomado en el plano, el Ayuntamiento coruñés quería ser el primero en acudir a la suscripción popular para el regalo de un brazo artificial a su “heroico hijo” para que si le faltaba “calor de sangre propia, tenga el fuego del amor del pueblo coruñés”.



En el periódico del 30 de noviembre de 1924 se informaba también del telegrama enviado por el general Mario Muslera, “profundamente emocionado” por el nombramiento de hijo adoptivo y predilecto por parte de la corporación coruñesa. “Consideraré desde hoy como mi patria chica, en sustitución de la que perdí para siempre”, afirmaba en su mensaje, en el que prometía su “aportación al bien común coruñés” como una “preocupación constante”.