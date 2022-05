Hace 25 años: Caixa Galicia presenta una sede futurista para su Fundación

El periódico del 7 de mayo de 1997 destacaba como noticias principales la negativa del Ayuntamiento a las amenazas de Os Castros por las obras de los accesos y la presentación de la sede futurista de Caixa Galicia para su Fundación.





El BNG quiere que la parcela anexa a Riazor sea para el Deportivo

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento calificó de "falsa" la polémica surgida entre gobierno local, Diputación y Deportivo por la futura ubicación y construcción de la ciudad deportiva: "Se Lendoiro e Vázquez non fosen quen son non existiría este problema. Se fose outro alcalde e outro presidente do club estaríanse firmando acordos todolos días".









Limpian la cascada del Palacio de Congresos para evitar desprendimientos

La cascada del Palacio de Congresos no funcionó ayer. Durante toda la jornada, dos operarios de la emprsea de limpieza municipal trabajaron en la escarpada ladera para evitar peligrosos desprendimientos. Al parecer, los técnicos habían localizado una zona de piedras sueltas en la parte alta de la cascada después de realizar un escrupuloso análisis.









Las huchas volvieron a salir a la calle para reunir fondos contra el cáncer

Un año más, las huchas de la Asociación Española contra el Cáncer salieron a las calles gallegas con motivo de la cuestación que se celebró en las principales ciudades españolas. Su objetivo: recaudar fondos para invertir en los distintos aspectos de la lucha contra una enfermedad que se cobra cada año la vida de unos 80.000 españoles.









La arquitectura de la luz regresa a La Coruña

Transcurrido casi un silgo desde que se levantaron en las avenidas de la ciudad sus clásicas galerías, la arquitectura de la luz regresará a La Coruña de la mano del diseñador británico Nicholas Grimshaw, autor, entre otras obras, de la terminal londinense del Eurotunnel en la estación ferroviaria de Waterloo, del edificio de la redacción del diario "Financial Times" y del Pabellón Británico de la Exposición Universal de Sevilla en 1992. En todos estos edificios, Grimshaw ha experimentado con la iluminación natural y el ahorro de energía, dos obsesiones que volverá a plasmar en la nueva sede de la Fundación Caixa Galicia en La Coruña. El proyecto ha sido elegido tras la convocatoria de un concurso internacional, desarrollado y organizado por las ingenierías Iceacsa y Proxectos SL al que fueron invitados cuarenta estudios de todo el mundo.