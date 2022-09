Hace 25 años: 600 millones para la Ciudad Deportiva de Abegondo y "terremoto gallego" en la izquierda

El periódico del 21 de septiembre de 1997 llevaba a portada la convención electoral de EU en la ciudad, "epicentro del terremoto en la izquierda", la asamblea anual del Deportivo y las críticas unánimes por el mantenimiento del peaje en A Barcala.

Los peatones tienen sus puntos negros en Os Mallos, Barrié de la Maza y Linares Rivas

Los dos atropellos con consecuencias mortales ocurridos esta semana han puesto en alerta a los viandantes. El jefe de la Policía Local, Miguel Ángel Gervas, resta miga al asunto. Considera "normal" el alto número de este tipo de sucesos registrado en las últimas dos semanas (en concreto, diez entre el día 8 y ayer). Gervas atribuye la racha a una especie de cuesta de septiembre circulatoria: "Se va acabando el verano y volveremos a la normalidad", asegura. Reconoce, no obstante, la existencia de puntos negros, zonas donde los accidentes son demasiado frecuentes. En cuanto a la gravedad, el final de la calle Gregorio Hernández se lleva la palma pero en cantidad sobresalen, además de un tramo fatídico de la ronda de Outeiro en Os Mallos, las avenidas de Barrié de la Maza y Linares Rivas.

Guerreiro recibió el respaldo de los dirigentes de Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya l Gago

La Coruña asiste a la consolidación de un "terremoto gallego en la izquierda"

Esquerda Unida-Esquerda Galega realizó ayer en La Coruña, en el transcurso de una convención electoral, la declaración política con la que afrontará la embestida de las próximas elecciones autonómicas de octubre. Anxo Guerreiro, coordinador general de la formación, afirmó que se sentía "emocionado por el calor recibido, por la comprensión mostrada y por la solidaridad manifestada" a través de la presencia personal e intencional de muchas de las delegaciones de Izquierda Unida y del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, así como por el apoyo de Iniciativa per Catalunya y Los Verdes. Diversas personalidades de la izquierda como José Luis Nieto, Nicolás Sartorius, Albert Taberner, Ángel Agudo o Cristina Almeida quisieron viajar a La Coruña para manifestar su respaldo a la coalición progresista.

Asamblea del Deportivo, en el polideportivo de A Sardiñeira l Pedro Puig

El Deportivo invertirá 600 millones en la Ciudad Deportiva de Abegondo

La compra de unos terrenos para la construcción de la ciudad deportiva del club y las obras que serían necesarias para acometer la construcción de diez campos de fútbol y los pertinentes vestuarios le saldrán al Deportivo por unos 600 millones de pesetas, aproximadamente, según anunció ayer el presidente de la entidad, Augusto César Lendoiro, durante el transcurso de la junta anual de accionistas celebrada ayer en el polideportivo de A Sardiñeira. Esta operación no aparece reflejada en el balance ofrecido a los socios del club blanquiazul, lo que motivó que uno de los asistentes preguntase por qué. La respuesta fue clara: "Necesitamos tener preparado este informe antes del 30 de junio por exigencia de la Liga de Fútbol Profesional", explicó el presidente del club. Una de las ideas que tiene el consejo de administración es disponer de espacio en los bajos del estadio municipal de Riazor para instalar el museo del club. Sin embargo, el presidente dijo que no habían obtenido ninguna respuesta sobre este particular y que este consejo seguía esperando.