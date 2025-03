Habaziro y Es Bien, juntos de nuevo para presentar una pop up de alta pastelería

Es Bien, el local que nació en junio de 2024 para organizar eventos y talleres de toda clase, hizo ayer honor a su espíritu acogiendo la presentación de una nueva pop up de Habaziro, la pastelería de Pablo Morales que arrasa en la ciudad. No es la primera vez que ambos establecimientos colaboran, pues ya en noviembre del año pasado el local ubicado en el número 2 de Pintor Joaquín Vaamonde acogió todo un 'festival navideño' de Habaziro, si bien en esta ocasión la pop up tendrá una temática distinta: la alta pastelería.



La idea es fusionar las visiones de dos referentes del gremio, el propio Morales y Jhonatan Ovalle, que regenta la Pastelería Cabo Busto en la pequeña localidad asturiana de Busto. Así, ambos confiteros han preparado una pastry box (un paquete de degustación con varios postres) con seis dulces exclusivos: tres los preparó Morales, y los tres restantes Ovalle. Habaziro tendrá disponible para la compra solo durante este fin de semana esta exclusiva caja. Ayer, en Es Bien, se llevó a cabo la presentación oficial, pero el sábado los clientes podrán acercarse desde primera hora de la mañana al Café Veracruz Boutique, otro colaborador habitual, a hacerse con los dulces. El domingo podrán hacer lo propio en el establecimiento de Habaziro en Matogrande.



Según señalan desde Habaziro, se trata de la primera vez que el local celebra una pop up de alta pastelería fusionando y reuniendo a dos referentes del gremio en Galicia y Asturias. La idea, comenta una de sus responsables, Ana Morales, surge de su voluntad por crear algo especial durante este fin de semana en A Coruña, para en un futuro realizar una segunda parte del pop up en Asturias. De esta manera, asegura que “siempre nos ha gustado traer y colaborar con nuestros colegas del sector para que nuestros clientes puedan reconocer y probar pastelería diversa de otros lugares”. Más aún si “es gente de otras ciudades que puede aportar nuevos conceptos”.



Morales explica que, tras presentar el evento en “un espacio espectacular” como el de Es Bien, con el que ya colaboraron antes de la pasada Navidad, ahora los clientes que quieran “probar algo diferente” podrán intentarlo con la pastry box de los expertos reposteros. “Es una idea para romper un poco con la rutina, que es lo que más nos gusta promover”, sentencia. Durante la semana Habaziro ya avanzó en redes sociales algunas de las delicias que compondrán la caja, como un pastel de chocolate y café, otro de yogur con fresas y una tartaleta de almendra.