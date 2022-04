El Gobierno local cita a los vecinos del Orzán para tratar el problema del ruido

Los vecinos del Orzán se reunirán con representantes del Gobierno local tras ser citados para el próximo lunes, 9 de mayo. El Ayuntamiento atiende así la petición que trasladaron los propios residentes del barrio para discutir las recomendaciones de la Valedora do Pobo y buscar la forma conjunta de poner fin al ruido nocturno y la inseguridad de la zona.





El presidente de la asociación de vecinos Ensenada del Orzán, José Luis Méndez, comenta que “nosotros queremos hacer el orden del día y proponer una agenda de temas que queremos debatir”. No es la primera vez que la entidad vecinal se cita con representantes de Seguridad Ciudadana: “Hace dos años se pasaron toda la reunión apuntando cosas y nunca nos llegaron a contestar a lo que dijimos. Esperamos que la alcaldesa no siga diciendo que las zonas residenciales son compatibles con el descanso, porque decir eso es no tener ni idea”, explica.





La estocada más reciente al ocio nocturno en el Orzán es la clausura del pub Grietax, ya que la actual gerencia había acumulado una serie de infracciones relacionadas con el ruido, por las que la concejalía de Urbanismo ha decidido el cese de la actividad y la retirada de la licencia.





Satisfacción

El local, que se encontraba en el cruce de la calle del Sol con Socorro, generaba que este entorno fuese “el peor lugar de Coruña para poder dormir por las noches”, destaca el presidente de la asociación de vecinos.





Tras más de un año y medio de denuncias y mediciones de ruido, la medida supone una satisfacción para los residentes del barrio. “Esta es la consecuencia de ser reincidentes y no ha quedado más remedio que clausurarlo. Los locales son focos de gente y al no existir un local tan popular como el Grietax, creemos que va a venir menos gente al Orzán”, confía Méndez.





El problema, sin embargo, no termina aquí. El representante de los vecinos recuerda que todavía quedan “dos o tres locales que causan problemas, sobre todo en la zona del pasadizo del Orzán”. Precisamente en este punto se confiscó en la madrugada del viernes un altavoz móvil. “Esta semana tuvimos que llamar a la policía porque había una verbena montada, y no llegaron hasta las 04.00, pero el ruido ya había empezado a las 00.00 horas”, dice.