El geoturismo también puede ser una apuesta de ciudad para A Coruña

“Existe un auge del geoturismo. Cuando vamos a la playa de As Catedrais o a la cascada del Xallas estamos haciendo geoturismo. También en la mina de Las Médulas o las Islas Cíes. En el caso de la duna el conocimiento lo tenemos, ahora solamente falta que se interese el Ayuntamiento para viajar 350.000 años en el tiempo”

Rafael Carballeira

DOCTOR EN BIOLOGÍA “El turismo a la playa de As Catedrais es debido a la formación geológica” “Un ejemplo muy parecido podría ser el de la playa de As Catedrais, donde el turismo llega debido a la formación geológica. No hay más que darse cuenta de que, a pesar de que el baño está restringido en ocasiones, eso no resta atractivo para los visitantes. La información en la duna de San Pedro debe ser accesible al ciudadano”