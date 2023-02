Una fuga de gas pone en alerta a Monte Alto

Los Bomberos de A Coruña están interviniendo en la calle Luna, en el barrio de Monte Alto, debido a una alerta por una fuga de gas en una instalación de Gas Natural. El aviso se dio a las 11.29 de esta mañana y los Bomberos tuvieron algunos problemas para llegar a la zona, ya que uno de los camiones quedó atascado a la entrada de la calle, pero finalmente pudo solucionar la cuestión. Finalmente el olor que había iniciado el dispositivo resultó ser una falsa alarma. Los servicios de emergencia realizaron mediciones con explosímetros en el portal y en todos los pisos, que dieron un resultado negativo. Con todo, se decidió llamar a Gas Natural para que la empresa realizase una revisión completa.

No es el único aviso al que tuvieron que dar respuesta los Bomberos coruñeses en este Martes de Carnaval, ya que a las nueve de la mañana recibieron una alerta del hijo de una mujer que no obtenía respuesta por parte de su madre, residente en Luis Peña Novo. Los servicios de emergencia procedieron a entrar en el domicilio y hallaron a la mujer en buen estado, por lo que no se precisó la asistencia por parte del 061.