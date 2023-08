Fiesta de los años 90 y de la música Dance en la Sala Pelícano de A Coruña con Chimo Bayo y Darude

La Sala Pelícano traerá este otoño a A Coruña lo mejor de la música dance y de los años 90. En dos noches de conciertos, en los meses de octubre y de noviembre, la sala herculina ofrecerá actuaciones de reconocidos artistas como Darude, autor de "Sandstorm" y participante en Eurovisión en 2019 por Finlandia, o el ya mítico Chimo Bayo.

El primero de los conciertos, "One Dance", tendrá lugar el 7 de octubre con apertura de puertas a las 00.30 horas. El festival de la música dance tendrá como invitados a Darude, Linda, vocalista de Milk Inc, Marvin and Andrea Prezioso, Jessy y Mark Deluxe - Rob.

Las entradas ya se pueden comprar desde 18 euros en la página web de la sala, donde los billetes a un precio de quince euros ya están agotados.

Además, el tour "Molan los 90 Club" llegará a la Sala Pelícano el 18 de noviembre, con apertura de puertas a las 19.00 e inicio de las actuaciones a las 20.00. Al frente del cartel está el mítico Chimo Bayo con temazos como “Así me gusta a mi”, “Extasi”, “¡Hu-Ha”, entre otros, junto a Sensity World, Marian Dacal (la voz de temas clásicos como 'Flying Free', Eva Marti, Double Vision, DJ Neil y DJ Xavi in Session.

Las entradas ya están a la venta en la plataforma Enterticket a un precio desde 20 euros.