La feria Mostrart abre su cuarenta edición y adorna Méndez Núñez con las obras de decenas de artesanos

La tradicional feria de artesanía Mostrart inauguró hoy su cuarenta edición llenando los jardines de Méndez Núñez con las obras de las decenas de artesanos que habitarán este espacio en el centro de la ciudad durante casi un mes. La feria, que terminará el día 25 de agosto y que además contará con la celebración de diferentes talleres gratuitos, tiene un horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas.



El clima no acompañó durante las primeras horas, pues justo en el momento de la apertura, por la mañana, el cielo estaba nublado. No obstante, conforme el sol fue saliendo poco a poco, animando el ambiente de Los Cantones, los transeúntes fueron llegando al paseo, que se llenó ya a mediodía, cuando se les podía ver ojeando las tiendas y conversando con los artistas.



Así, las personas que se acerquen a lo largo de las próximas semanas a Méndez Núñez se toparán con un extenso catálogo de obras de artesanía: podrán ver desde piezas de cuero a esculturas de bronce, pasando por la joyería, los artículos de punto de cruz o la cerámica, entre muchas más cosas. En esta edición participan, de hecho, casi 70 expositores adscritos a la Asociación Galega de Artesáns, que organiza el evento con el Ayuntamiento.

Palabras de los comerciantes



Algunos de los comerciantes se mostraron contentos por la inauguración del feriado. Es el caso de Erik Vázquez, de Regal Cerámica, quien festejó el “buen ambiente” de la primera jornada. Como Mostrart coincide con otros grandes eventos del verano coruñés, como la Feira das Marabillas o el Morriña Fest, las calles de la urbe herculina están llenas de gente, y los comerciantes esperan que ello ayude también a la feria, explicó. Además, según Vázquez, “la gente a la que le gusta la artesanía es muy fiel y le gusta comprar” cuando se acercan hasta este mercado.



Una opinión parecida expresó Juan Carlos Alba, de la madrileña Kilama, para quien estar durante un tiempo en la ciudad vendiendo es “un placer”. “En Galicia tenéis una gran cultura de artesanía. No sé en otras épocas, pero A Coruña es una muy buena plaza para vender en verano”, dijo. Por su parte, la cedeiresa Filomena Menacho, de la tienda Defilo, comentó que es una zona “muy animada”. Además, quitó hierro al asunto del clima y expresó con humor que para los artistas casi es mejor que no haga muy buen tiempo para que la gente “no vaya a la playa” pero sí a pasear por el centro. Ayer, no obstante, todavía no habían comenzado los talleres, que se impartirán todos los lunes y martes desde mañana hasta la finalización de la feria.

Programación de los talleres



Según el Ayuntamiento, estas actividades están orientadas a todas las edades, pero recordó en un comunicado que los menores deberán estar acompañados por un adulto. En total, habrá ocho talleres de diferentes tipos, desde el lunes hasta el 19 de agosto, que contarán con sus propios aforos y turnos dependiendo de los asistentes.



El primero de esos talleres será el que impartirá el lunes la artesana Ana Novo, del taller Tres Corazones. En él, los participantes aprenderán a transformar distintos tipos de hojas de piel en objetos como broches, llaveros, imanes o pendientes. El martes, Miriam Otero, de Mioco Diseños, enseñará a doblar libros en forma de corazón a partir de una plantilla.



Las siguientes semanas, otros artistas llevarán a cabo sus propias actividades, como la fabricación de velas de cera, la cerámica, la construcción de juguetes de madera o la bisutería. Los horarios y el resto de detalles pueden consultarse en la página web de la Asociación Galega de Artesáns, que además cuenta con un stand de información (que es donde hay que apuntarse para participar) en el recinto para responder a cualquier duda.