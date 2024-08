Félix Arias | “Para mí componer es una necesidad, una inercia y una terapia”

Félix Arias es, según su propia definición, “un músico coruñés que lleva haciendo canciones desde los 16 años. Eso es lo esencial”.

¿Qué vamos a encontrarnos en este concierto en Garufa?



Básicamente, la presentación del disco ‘Melodía Durmiente’ con una formación inédita. Además, haremos un repaso sobre canciones de otros discos e incluso de formaciones donde he estado.

¿Cómo ha evolucionado su trayectoria en los últimos años?



Empecé con la estela de los Beatles, los Rolling, la música de los 60 y, a partir de tocar, me interesé por los cantautores, el folk americano y británico. Con los años, he encontrado mi propia voz, que ha evolucionado hacia una música y una letra más introspectivas.

¿En qué punto de su carrera cree que se encuentra?



Estoy en una transición, adentrándome en la música jazz, en la composición, en la armonía. Tiene que ver con haber explorado también la bossa nova, por haber escuchado otros géneros y haber trabajado con más gente. Hay canciones en este disco como ‘Desdén’ o ‘Duelo’ que tienen un aire de swing y jazz. Sin embargo, en las letras no creo que esté en un punto en concreto.

¿En qué estado de salud se encuentra la música local?



Está en un buen momento, porque veo que muchos locales están arriesgando y promoviendo la cultura. Es una buena noticia.

¿Cómo considera que se trata a los autores de música?



Hay una parte de prisa de algunos músicos pero, sobre todo, de los promotores, de las salas, entonces parece que el público también quiere eso, versiones, y no creo que sea así. Hay que dar una oportunidad a la gente que canta cosas nuevas para no perder el placer del descubrimiento. La música de autor es una desnudez increíble, es alguien que expresa con su música y con sus letras lo que no sabe decir a diario en sus conversaciones.

¿Tiene algún referente en el panorama musical coruñés?



Me llama la atención, por su originalidad, el trío Faulkner. Van por una vertiente del folk inglés de los años 60 que casi no se ha explorado en la ciudad.

¿Cuál es su inspiración a la hora de componer?



Para mí, componer ya es una necesidad, una inercia, una terapia, y me inspiro en puntos de inflexión de la vida, en sensaciones, en lo cotidiano o en cómo te encuentras. Todo es una búsqueda de la belleza, de darle un sentido bonito a la vida y de ser la esencia de lo que somos.

¿Qué representa tocar en Garufa?



Garufa es un lugar muy importante para mí porque nació en una salsa muy pequeñita y yo ahí fui residente un año. En 2005, tocaba todos los miércoles por la noche y tengo un vínculo especial con el equipo del Garufa.

En su proyecto, ¿pensó alguna vez en tirar la toalla?



No, no puedo dejar de escribir canciones, dejar de subirme a un escenario, porque es una forma de vida. He tenido disgustos pero hago balance y soy un privilegiado porque salgo por la mañana con la guitarra de casa, vivo de eso y lo hago dignamente. También soy un gran defensor del oficio, no solo son músicos los muy famosos y que ganan mucho dinero. Es un oficio difícil y en España falta mucho respeto sobre él, falta identificarlo como un oficio.