Una falsa alarma provoca un despliegue en la Coraza del Orzán en plena alerta naranja

A media mañana saltaron de nuevo todas las alarmas en la Coraza del Orzán. Una persona que caminaba por la zona vio cómo el mar se llevaba a una persona. Rápidamente cuatro policías municipales llegaron hasta el lugar para inspeccionar la zona, azotada además por la fuerza de un oleaje que puso este viernes la costa coruñesa en alerta naranja.

Tras muchos minutos de tensión, afortunadamente se confirmó que era una falsa alarma y que lo que había visto el peatón que alertó a la policía era un surfista. El hombre se disculpó ante los agentes por su exceso de celo, pero en un lugar tan peligroso como la coraza del Orzán, los policías siguieron vigilando durante un buen rato por si acaso.

Y es que en las playas de A Coruña, la zona de la Coraza es reconocida como la más peligrosa según los expertos. Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación de Socorrismo de Galicia (Fessga), señala que el espacio que oucpa el espigón, es decir, la Coraza, es la más peligrosa de todas, sobre todo en marea baja, cuando invita a los bañistas a continuar por allí su paseo por la orilla, en vez de subir las escaleras hasta el Paseo Marítimo y luego bajar al otro lado.

“Nosotros tenemos siempre una bandera roja allí porque es peligroso. No solo hay rocas, hay corrientes que no se ven”, explica Rodríguez que reconoce que siempre destaca a sus socorristas más experimentados en esa zona, atentos a lo que pueda ocurrir. La rapidez en la reacción es fundamental. Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, coincide en señalar la Coraza como el punto más peligroso de la bahía del Orzán, lo que la sitúa en primer lugar de todas las zonas de baño de A Coruña. No en vano una placa recuerda a las cinco personas (los tres policías héroes, el obrero Francisco Alcaraz y el niño Juanito Darriba) que murieron en esa zona intentando rescatar a otras que se ahogaban.

Al pie de la antigua fortificación la corriente choca y se divide, señala Touriñán: “Donde hay más corriente es la zona cercana a la Coraza con una bifurcación. También hay corriente a lo largo de la playa, pero son cambiantes por las condiciones del mar en cada momento”.