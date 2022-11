El exdirigente de la Marea y juez Luis Villares pide abstenerse del recurso por transfuguismo de la edil de Deportes

Un dictamen judicial le dio la razón a la Marea Atlántica, que consideraba a Mónica Martínez, la actual concejala de Deportes, como una tránsfuga, puesto que se había desligado del partido Ciudadanos para unirse al Gobierno local. Esta sentencia implicaría la anulación del cargo. Sin embargo, Martínez recurrió, y pidió que el magistrado d ela sección tercera tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) Luís Villares, que debía atender su caso, se abstuviera, puesto que había sido uno de los dirigentes de la Marea Atla´ntica

Villares emitió un informe en el que indica que prefiere abstenerse del conocimiento del recurso de apelación presentado contra la sentencia. El magistrado del TSXG explica que, aunque no concurren las causas de abstención o recusación señaladas por Mónica Martínez en su solicitud, prefiere abstenerse, en aplicación de la teoría de las apariencias, elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Una vez recibido el informe del magistrado, la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal gallego deberá decidir si acepta o no su abstención.

En el informe, Villares, que en febrero de 2020 anunció el abandono de su actividad pública como representante de la organización política En Marea, incide en su “íntima convicción de objetividad e imparcialidad con relación al procedimiento en su conjunto”. Aunque subraya que, en este caso, no concurren las causas de abstención previstas en la ley, señala que, siguiendo la tesis del TEDH, considera que convergen, acumulativamente, tres aspectos relevantes que lo han llevado a decidir apartarse del recurso: la persona, la materia y el momento. “Cada uno de ellos, por sí solo considerado, no alcanzaría la fuerza suficiente para justificar una abstención, pero acumulados, podrían llegar a tener la capacidad de crear una apariencia de conflicto, por lo que, aunque no aparecen relacionados como causas de abstención, su apreciación por la concurrencia conjunta me lleva a tomar esa decisión”, afirma el magistrado.